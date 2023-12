Rotaryclub Doesburg richt speelgoedbank op

DOESBURG – Rotaryclub Doesburg is bezig om een speelgoedbank op te richten. Speelgoed wordt ingezameld en doorgegeven aan gezinnen voor wie het aanschaffen van speelgoed een kostbare zaak is.

Rotary Doesburg richt zich vooral op mooi, constructief speelgoed, zoals Lego, Playmobile, Meccano en (bouw)blokken. “Hiermee kan eindeloos gespeeld worden en wordt de creativiteit gestimuleerd. Het is leuk voor jong en oud”, aldus de initiatiefnemers. Maar ook andere vormen van speelgoed zijn natuurlijk welkom.

De Rotary zamelt speelgoed in dat niet meer wordt gebruikt. Het wordt gereinigd en zo nodig hersteld en vervolgens verpakt. Het speelgoed wordt vervolgens verspreid onder gezinnen in Doesburg die het goed kunnen gebruiken. Wie dat zijn, besluit Rotary Doesburg niet zelf. Het nieuwe initiatief sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven. Ook worden er partners gezocht die de distributie kunnen verzorgen of een andere bijdrage kunnen leveren.

Gezinnen die in aanmerkingen willen komen of mensen die gezinnen kennen waarvan ze denken dat ze het erg goed kunnen gebruiken, kunnen een e-mail sturen naar speelgoedbank@icloud.com.

De speelgoedbank wordt officieel gelanceerd tijdens de Doesburgse kerstmarkt op zaterdag 9 december. De Rotaryclub staat de hele dag met een kraam op de markt om te vertellen en vragen te beantwoorden over dit initiatief. Het officiële startmoment is om 11.00 uur. Bezoekers kunnen direct een donatie doen, in de vorm van speelgoed of een geldelijke bijdrage waar dan weer speelgoed mee gekocht kan worden.

speelgoedbankdoesburg.nl