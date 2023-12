Retrospectief: Therapie in Soerens badhuis

In het badhuis Bethesda in Laag-Soeren werden rond 1900 vooral watertherapieën gegeven. Mensen lieten zich behandelen tegen tal van klachten. Eén daarvan was de therapie in een zogenaamd vier-cellen-bad. Hierbij stak de patiënt – op deze foto een medewerker van de Soerense geneeskundige inrichting – zijn of haar onderarmen en -benen in met water gevulde bakken, waarin elektrische stroom werd geleid. Het bad werd bijvoorbeeld toegepast bij verlammingen, sensibiliteitsstoornissen en paraesthesiën, diabetische zenuwstoornissen en ischias.

In die tijd werd de behandeling beschreven als: ‘Bij het vier-cellen-bad volgens Schnee, dompelt de patiënt (die zich verder niet behoeft te ontkleeden), zijn onderarmen en onderbeenen in daarvoor geconstrueerde met water gevulde bakken, waarin de elektrische stroom (galvanisch, faradisch of diathermisch) wordt geleid. Men kan hierbij, door omwisseling der polen, den stroom op een groot aantal wijzen in elke gewenschte richting door het lichaam leiden. Ook kunnen langs dezen weg medicamenten door de huid in het lichaam worden gebracht (katophorese). Het vier-cellen-bad heeft een uitgebreid gebied van aanwending; bij verlammingen (o.a. na de ziekte van Heine-Medin en na apoplexie); bij sensibiliteitsstoornissei- en parcesthesien door verschillende oorzaken.’

Of het de patiënten hielp is moeilijk te achterhalen, maar het zag er in ieder geval behoorlijk link uit.

Het dorp Laag-Soeren kreeg landelijke bekendheid door het door Jut van Breukelerwaard (1766-1874) gestichte badhuis. Geplaagd door jicht was die in Duitsland in contact gekomen met natuurgenezer Vincenz Priessnitz. Van Breukelerwaard had baat bij de behandelingen en besloot de watertherapieën ook in Nederland te introduceren. De komst van het badhuis bracht het dorp voorspoed. De inwoners leefden voor een flink deel van de vele badgasten die sinds 1869 naar het dorp kwamen om in Bethesda te herstellen en krachten op te doen. Na de dood van de stichter werd het allemaal meer elitair. Zelfs staatsman Hendrik Colijn kwam naar Bethesda om te herstellen.

De Tweede Wereldoorlog betekende het einde van het badhuis als zodanig. Het werd verkocht aan de Amsterdamse Bank, die omdoopte tot Amsterda. Het werd een vakantieoord voor het bankpersoneel. Tegenwoordig is het een landgoed geworden, waar het goed wonen is in ruime appartementen.