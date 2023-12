Retrospectief: Opening weekmarkt Dieren

In april 1948 kreeg Dieren een weekmarkt. Gedeputeerde Staten van Gelderland hadden daarvoor toestemming verleend en het Rhedense gemeentebestuur had de Spoorbleek als locatie aangewezen. Die Spoorbleek lag tussen het Stationsplein en de spoorlijn.

Voor de organisatie van de wekelijkse markt was de Dierense Marktvereniging verantwoordelijk, die speciaal daarvoor werd opgericht. Het eerste dagelijks bestuur bestond uit de heren Schutte (voorzitter), Beekhuis (secretaris) en Elderman (penningmeester).

Het dorp Dieren had al wel eerder warenmarkten gekend, onder meer op het Marktpleintje aan de Hogestraat/Kerkstraat, maar de vanaf 1948 te houden weekmarkten waren veel groter van opzet. Door GS was toestemming verleend voor het houden van een markt voor kleinvee, pluimvee, eieren, bloemen, vaste planten, groenten, fruit, vis en zogenaamde ‘kramerijen’. De markt werd gehouden op woensdag van 8.00 tot 13.00 uur.

De opening op 16 april 1948 trok een enorme belangstelling, zoals te zien is op deze foto. Burgemeester Willem Zimmerman van de gemeente Rheden knipte een lint door, terwijl de bestuursleden van de marktvereniging en de vereniging Algemeen Belang op de eerste rij toekeken. De straat op de achtergrond is de Spoorstraat en achter de boom is café Spoorzicht te zien, toen eigendom van penningmeester Elderman, die iedere woensdag uitstekende zaken deed.

Vanaf mei 1949 werd naast de warenmarkt ook een wekelijkse biggenmarkt gehouden. De eerste van die markten voor de jonge dieren leverde al direct een aanvoer van ruim tweehonderd biggen op. De bloeiperiode van de biggenmarkt was echter maar kort en toen de weekmarkt in 1958 verhuisde, was het feitelijk met de handel in varkens gedaan.

Vanaf de eerste weekmarkt in 1948 was namelijk duidelijk dat de Dierense weekmarkt niet voor lange tijd op de locatie aan het spoor zou blijven. Daar was namelijk de aanleg van de N48 voorzien, de Burgemeester de Bruinstraat. Op de hoek Kerkstraat / Kruisstraat had de gemeente Rheden inmiddels enkele panden aangekocht die zouden worden afgebroken om de aanleg van een nieuw Marktplein te realiseren. Jarenlang werd daar op woensdagochtend en vrijdagavond een markt gehouden, totdat ook die activiteit naar ‘Nieuw Dieren’ verhuisde, naar het nieuwe winkelcentrum Calluna.