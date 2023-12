Prachtig kerstconcert Rhedens Fanfare Corps

RHEDEN – Op zondag 17 december gaf het Rhedens Fanfare Corps een prachtig kerstconcert in de sfeervolle ambiance van de Dorpskerk in Rheden. Voorzitter Anne Bruger heette de aanwezigen welkom, waarna de fanfare onder leiding van Harry van Bruggen vol enthousiasme een aantal prachtige nummers ten gehore bracht. Zo klonken de meezingers ‘Komt allen tezamen’ en ‘Hoor de engelen zingen d’eer’.

Daarna bracht Janny Bruger ‘een prachtig en zeer toepasselijk’ kerstverhaal dat bij het publiek goed in de smaak viel. Daarop was het de beurt aan Kees van den Haak, die niet alleen meespeelde met de fanfare, maar ook een aantal solonummers speelde op het kerkorgel.

De fanfare nam het daarna weer over met toepasselijke nummers en de meezinger ‘Ere zij God’. Na de afsluitende woorden van de voorzitter speelde men als toegift het swingende ‘Jingle Bells’, dat ook op applaus van het publiek kon rekenen.

Daarna kon men nog even napraten onder het genot van een heerlijk kopje koffie, aangeboden door de Dorpskerk.

Foto: Theo Jansen