Online editie op oudjaarsavond als voorproefje op Hard en Nieuw

EERBEEK – Ook wie thuis oud en nieuw viert, kan genieten van goede muziek. Hard en Nieuw komt op zondag 31 december met een online editie. Een vijftal dj’s zorgt op oudjaarsavond voor de lekkerste rawstyle.

Op zaterdag 20 januari is de tweede editie van het festival Hard en Nieuw op het Kerstenterrein in Eerbeek. Eventorganisator Yannick Hilger heeft een mooie line-up weten te regelen. “Headliners van festivals als Defqon en Rebellion komen hiervoor naar Eerbeek”, zegt hij. De muziek gaat nog een tandje harder dan vorig jaar en daarom heeft het festival nu de ondertitel ‘Raw Edition’ meegekregen. Op het podium komen Vertile, Cryex, Dual Damage, Aversion en Quasar. Er zijn hiervoor nog kaarten te koop.

Maar, omdat dit nog wel heel lang duurt en Hilger ook graag op oudjaarsavond iets leuks wil bieden, komt er eerst nog een online versie van het evenement. “Dit hebben we eerder gedaan tijdens de coronacrisis en was een groot succes. Zo kun je thuis oud en nieuw vieren, maar wél met goede muziek.”

Een vijftal dj’s draait deze avond live, van 22.00 tot 3.00 uur. Het eerste uur is de beurt aan Theaz, een dj uit Lieren. Demi van Tongeren is tussen 23.00 en 00.00 uur te horen. Na middernacht is het de buurt aan het Dierense duo Distress. Om 1.00 uur neemt Dikke Baap het een uurtje over en hekkensluiter tussen 2.00 en 3.00 uur is niemand minder dan Dr Rude. Iedereen kan de livestream gratis bekijken via hardennieuw.nl.

Wie na deze avond zin heeft in een live event, kan via dezelfde website een kaartje kopen voor Hard en Nieuw op zaterdag 20 januari.

Dr. Rude