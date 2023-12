Onbewaakte overweg Lentsesteeg in Rheden afgesloten

RHEDEN – De onbeveiligde spoorwegovergang tussen de Lentsesteeg-Brinkweg in Rheden is vanaf vrijdag 22 december tijdelijk afgesloten. Gemeente Rheden en ProRail hebben besloten om de overweg af te sluiten in afwachting van een beveiligde overweg in 2025. Wandelaars en fietsers worden tijdelijk omgeleid via de beveiligde spoorwegovergang in de Oranjeweg.

Aannemer VolkerRail start dinsdag 19 december met het plaatsen van twee nieuwe hekwerken langs het spoor nabij de spoorwegovergang. Vanaf vrijdag 22 december is het voor langzaam verkeer niet meer mogelijk om het spoor over te steken. Deze situatie duurt totdat ProRail de spoorwegovergang heeft beveiligd met een Automatische Halve Overweg Bomen (AHOB) voor fietsers en wandelaars. Dit is gepland op 1 september 2025. De tijdelijke omleiding wordt met gele verkeersborden aangegeven.

Veiligheid

De huidige spoorwegovergang is een onbeveiligde openbare overweg waarop al veel bijna-aanrijdingen zijn geweest. De spoorwegovergang ligt op een route waar ook schoolgaande kinderen gebruik van maken. ProRail en de gemeente willen het risico verminderen dat er daadwerkelijk een aanrijding plaatsvindt en sluiten daarom deze Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO) af.

ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben samen de ambitie om de honderdtachtig NABO’s in heel Nederland op te heffen. De tijdelijke sluiting en beveiliging van de overweg Lentsesteeg-Brinkweg past binnen deze doelstelling.

Omwonenden

De omwonenden en andere betrokkenen zijn tijdens een informatiebijeenkomst in november door ProRail en de gemeente geïnformeerd over het gewijzigde plan. In plaats van een spooronderdoorgang in 2025 wordt deze spoorwegovergang beveiligd met een AHOB voor langzaam verkeer. Via een brief zijn de omwonenden op de hoogte gebracht van de aanstaande werkzaamheden, meldt de gemeente Rheden.