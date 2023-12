Midwinterhoorns klinken over begraafplaats

DOESBURG/ARNHEM – Midwinterhoorngroep Doesburg heeft zondag 17 december weer een bijdrage geleverd aan een wandeling over natuurbegraafplaats Koningsakker in Arnhem. Nabestaanden en andere belangstellenden maakten een winterwandeling, waarbij zij op de verschillende velden van de begraafplaats het traditionele geluid van de midwinterhoorn hoorden. De leden van de Doesburgse groep stonden, gehuld in traditionele kleding, als ‘wachters’ tussen de graven. Het geluid bracht een sfeer van magie en mysterie over de stille begraafplaats.

De midwinterhoorn is een lange, licht gebogen houten hoorn. Van oudsher wordt het instrument geblazen om aan te kondigen dat de dagen weer langer worden. Traditioneel wordt er alleen op de midwinterhoorn gespeeld vanaf de adventstijd tot en met Driekoningen.

Foto: Koningsakker