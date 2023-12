DIEREN – Onder de titel ‘Mentor worden van iemand als Marloes’ vraagt Mentorschap Nederland aandacht voor mentorschap door vrijwilligers. “Dat is hard nodig, want er zijn nog te weinig mentoren die met kwetsbare mensen meedenken, hen adviseren en zo nodig beslissingen nemen over de zorg”, aldus de organisatie.

Een mentor is door de rechter aangewezen als wettelijke vertegenwoordiger rond zorg, hulp en begeleiding, voor mensen die daar zelf niet goed over kunnen beslissen. Steeds meer mensen komen in die positie, door een verstandelijke beperking, een ernstige psychische aandoening of dementie. Niet iedereen heeft familie die kan inspringen. In de Maand van de Mentor vraagt Mentorschap Nederland, samen met de regionale stichtingen mentorschap zoals Mentorschap Overijssel Gelderland, aandacht voor mentorschap door vrijwilligers, in de hoop dat meer mensen zich melden om deze belangrijke en mooie taak op zich te nemen.

Voordelen

“Mentorschap door vrijwilligers heeft grote voordelen”, zegt Laura Seegers, directeur van Mentorschap Nederland. “Vrijwilligers hebben meer tijd en aandacht om hun cliënt goed te leren kennen. Daardoor kunnen ze goed inschatten wat iemand nodig heeft en hoe de zorg eruit moet zien. Ze doen dat ‘in de geest van’ hun cliënt. Hun cliënten nemen bovendien waar mogelijk zélf beslissingen. Zo houden ze de regie over hun leven zelf in handen.”

Mentor Janneke helpt Marloes bij het nemen van beslissingen over de zorg die ze krijgt. Janneke kent Marloes goed en weet precies wat ze nodig heeft. Marloes zelf weet meestal prima wat ze wil. Samen zorgen ze ervoor dat Marloes de regie over haar leven houdt.

Opleiding

Er zijn op dit moment zo’n 2500 vrijwillige mentoren, die zich inzetten voor ruim 3200 cliënten. Maar er zijn veel meer kwetsbare mensen die baat hebben bij een vrijwilliger als mentor. “Het is belangrijk dat mensen weten dat mentorschap bestaat”, aldus Seegers. “Dat ze een beroep kunnen doen op mentorschap of zich kunnen inzetten voor een medemens.”

Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland regelt de formele kant bij de rechter. Mentoren krijgen een opleiding en begeleiding bij hun werk. Regelmatig organiseert Mentorschap Overijssel Gelderland bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen, informatie te geven en hun mentoren op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen in zorg en welzijn.

Mentorschap Nederland laat deze maand in radiospotjes en in een online reclamefilmpje zien wat mentorschap voor mensen betekent. Mensen die ook mentor willen worden kunnen zich aanmelden op mentorschap.nl.

mentorschapog.nl

Mentorschap Nederland koppelt mensen aan elkaar. De mensen op de foto zijn niet Janneke en Marloes.