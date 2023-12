Meer kansen in Oeganda dankzij bewoners van Doesburg

DOESBURG – Bewoners van Luweero in Oeganda hebben meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Daar hebben bewoners uit Doesburg een grote bijdrage aan geleverd. Dat meldt Doesburger Henny Slokker, die hier actief is met zijn stichting Ekeunos.

In 2023 is er door stichting Ekeunos weer een hoop bereikt in Oeganda. Er is nu een zestal microkredietgroepen actief, waarvan er al drie zichzelf kunnen bedruipen. Veel kleine bedrijfjes zijn er gestart. Educatie voor volwassenen werpt zijn vruchten af. Ook is er weer een flink aantal zonnepanelen met accu’s weggeven. Binnen drie jaar moet de helft van de 38 euro die ze kosten, terugbetaald worden aan de microkredietgroep. Deze kan met dit geld dan weer nieuwe kopen.

Bijzonder was dit jaar de opening van een nieuw schoolgebouw, blikt Slokker terug. “Het heeft een hele positieve invloed op de regio. Ook was het schenken van een tweetal mooie rolstoelen aan verlamde kinderen aangrijpend.”

Een deeltje welvaart

Op het platteland van Oeganda zijn de scholen slecht, is er nauwelijks gezondheidszorg en hebben de bewoners veel last van de klimaatverandering. Heel droge periodes afgewisseld met periodes met veel regen in korte tijd komen steeds meer voor. “Daarom is het goed als wij een heel klein deel van onze welvaart aan hun gunnen”, zegt Slokker. Bewoners van Oeganda kunnen volgens hem hiermee een betere toekomst opbouwen en maatregelen nemen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Imkerproject

Voor 2024 zijn er weer nieuwe uitdagingen, zoals het imkerproject. “Hiermee willen we arme boeren een extra inkomen laten verdienen met honing. We geven geld voor goed gereedschap en een professionele training. Een nieuwe microkredietgroep zorgt voor begeleiding en een gezamenlijke verkoop. En natuurlijk is het goed voor de biodiversiteit in de omgeving”, legt Slokker uit. “Ook staat de aankoop van een simpele boorinstallatie op de planning om meer waterputten te kunnen slaan. De stichting hoopt een aanvraag voor het renoveren van een oud, vervallen schoolgebouw op te kunnen pakken zodra er voldoende geld is. Er is 2350 euro nodig voor de renovatie.

Op oeganda-doesburg.nl is te zien wat er het afgelopen jaar bereikt is.