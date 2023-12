Martin Rommers nieuwe gemeentesecretaris Bronckhorst

GEM. BRONCKHORST – Martin Rommers uit Eefde (61) is per 21 december benoemd als nieuwe gemeentesecretaris van Bronckhorst. Hij volgt daarmee Bart Drewes op, die gemeentesecretaris van Rheden werd.

Martin Rommers is als gemeentesecretaris de eerste adviseur van burgemeester en wethouders en algemeen directeur van de gemeente.

Hij is op dit moment vanuit zijn eigen adviesbureau interim gemeentesecretaris/directeur van Bronckhorst. Hiervoor werkte hij als zelfstandig ondernemer in verschillende management/directeursfuncties bij overheden.

Burgemeester Marianne Besselink geeft namens de sollicitatiecommissie aan verheugd te zijn dat in Martin Rommers een goede vervanger is gevonden voor de vertrokken Bart Drewes: “Met zijn uitstekende kwaliteiten is het fijn samenwerken met hem. Bronckhorst past hem zoals hij zelf zegt als je beste jas. Wij wensen hem enorm veel plezier in deze prachtige uitdaging.”

Martijn Rommers voegt toe: “Bronckhorst is een geweldige gemeente, waar ik mij thuis voel. Ik ken de omgeving goed, breng ook mijn vrije tijd door in de prachtige omgeving en gezellige dorpen. Bronckhorst is een krachtige, vernieuwende en professionele gemeente. Ik zet me heel graag verder in voor de doorontwikkeling van de huidige koers.”