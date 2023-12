Marja van der Tas wordt waarnemend burgemeester van Bronckhorst

GEM.BRONCKHORST – Marja van der Tas door de commissaris van de Koning van de provincie Gelderland, Henri Lenferink, benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Bronckhorst. Marja van der Tas (65) uit Heerde is op dit moment lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe. Daarvoor was zij onder meer burgemeester in de gemeente Steenwijkerland en wethouder in de gemeente Apeldoorn.

Burgemeester Marianne Besselink kondigde afgelopen oktober aan per 1 januari 2024 te stoppen als burgemeester en de overstap te maken naar het onderwijs, waar zij voorzitter wordt van het college van bestuur bij het Zone.college. Commissaris Henri Lenferink heeft in goed overleg met een delegatie van de gemeenteraad van Bronckhorst besloten om Marja van der Tas per 1 januari 2024 te benoemen tot waarnemend burgemeester. De waarneming duurt tot de installatie van de nieuwe kroonbenoemde burgemeester. Naar verwachting is dat in februari 2025.