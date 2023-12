Lunchen en zingen in Velp

VELP – Ontmoetingscentrum De Paperclip in Velp houdt de komende tijd weer diverse activiteiten. Op dinsdag 2 januari is er om 12.00 uur de maandelijkse ontmoetingslunch. Donderdag 4 januari kan er worden gezongen in het centrum. Dit is voor mensen met en zonder geheugenproblemen, zo laat De Paperclip weten. De aanvang is 13.30 uur en het zingen wordt om 15.30 uur afgesloten. Opgave voor de activiteiten is niet nodig.

Het ontmoetingscentrum meldt ook dat er een nieuwe workshop wordt gehouden in februari: ‘Aan de slag met AI’. De informatie over alle cursussen en activiteiten staan op paperclipvelp.nl. Sinds 22 december is het mogelijk om in te schrijven. Hierbij geldt steeds: wie het eerst komt, het eerst maalt.