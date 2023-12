Lex Hendriks: ‘Mission completed in door God vergeten land Myanmar

VELP – Lex Hendriks uit Velp heeft na bijna achttien jaar besloten om de activiteiten van zijn stichting Child Friendship te beëindigen. De verkoop van zijn bedrijf, zijn leeftijd en de politieke ontwikkelingen van Myanmar in een oorlogsgebied, hebben zijn besluit versneld.

Child Frienship is opgericht door Lex Hendriks met het doel kinderen in Myanmar een beter toekomstperspectief te geven. Dit deed de stichting door verschillende projecten, waaronder het bouwen van huizen en scholen en het aanbieden van een opleiding. De activiteiten werden uitgebreid naar Bali en Cambodja, maar dat werk heeft Hendriks eerder dit jaar al stopgezet. Enkele weken geleden is hij naar Myanmar gevlogen om alles af te ronden. Dit was niet zonder risico, gezien de onzekere situatie in het Aziatische land. “Het verkrijgen van een visum in Bangkok was al een missie op zich”, vertelt hij. “Als enige westerling zat ik in het vliegtuig van Bangkok naar Mandalay in Myanmar. Door het sterk negatieve reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buizenlandse Zaken en daardoor zonder de mogelijkheid van een verzekering, was ik extra alert.”

Geen hulpverlening

Myanmar een land in oorlog, waar nog dagelijks veel onschuldige slachtoffers vallen. Hele dorpen worden met de grond gelijk gemaakt, vrouwen en kinderen verdreven en vermoord. Hendriks omschrijft het als ‘het vergeten land, waar bijna geen enkele berichtgeving meer over is. Er is weinig bekend over de verschrikkelijke dingen die daar nog dagelijks plaatsvinden. “Ziekenhuizen zijn al twee jaar gesloten, er zijn geen medische voorzieningen meer en scholen worden nu ook gesloten”, somt Hendriks op. “Alle hulpverlening uit het buitenland wordt onmogelijk gemaakt. De monniken die al die jaren een warme samenwerking hadden met mijn stichting, werden opgepakt en verhoord. Bij een volgende overtreding worden ze gearresteerd en wordt de compound met diverse schoolgebouwen definitief gesloten.”

Roadblocks

Omdat op dit moment nagenoeg niemand het land kan verlaten, zag Lex Hendriks geen andere mogelijkheid dan zelf deze risicovolle reis. Omdat hij de stichting beëindigt, moesten alle schoolgebouwen, waaronder ook een highschool, formeel worden overgedragen. Vanwege het risico op beschieting van voertuigen door gedrogeerde militairen reisde Hendriks in een half geblindeerde auto en droeg hij een hoofddoek. Zo maakte hij de reis, waarbij hij regelmatig roadblocks tegenkwam. “Achter een stapel zandzakken of een bunker stonden tientallen militairen met dikke geweren. We zijn dan ook direct van het vliegveld naar een veilige compound gereden.”

De contracten werden getekend in het klooster en highschool Phang Daw Oo. Het gebied waar de scholen zijn gevestigd, is nu verboden gebied en ontoegankelijk in verband met de gevechten die daar nog dagelijks plaatsvinden. ‘Met pijn in mijn hart heb ik definitief afscheid moeten nemen van bijzondere en hele dierbare lieve vrienden. Ik ben verdrietig dat er een eind is gekomen aan een onvergetelijke periode in mijn leven, maar heb een heel voldaan gevoel over al deze mooie en bijzondere jaren.”

childfriendship.nl