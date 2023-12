Klarenbeeks Belang wil Dorpsontwikkelingsplan

KLARENBEEK – Klarenbeeks Belang is van plan om met ondersteuning door de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) een nieuw dorpsontwikkelingsplan op te stellen. Dit is een plan waarin om samen met inwoners wordt nagedacht over de toekomst van Klarenbeek.

Klarenbeeks Belang vindt zo’n plan belangrijk om de leefbaarheid in Klarenbeek te behouden en waar nodig te verbeteren. Woningbouw zal hierin een belangrijk onderwerp zijn. Klarenbeeks Belang zet zich in voor een woningbouwprogramma dat tegemoetkomt aan de Klarenbeekse behoefte aan sociale huurwoningen, levensloopbestendige woningen en koopwoningen voor starters. Zij stelt samen de gemeenten Voorst en Apeldoorn de behoefte voor Klarenbeek vast, zodat deze in de woningbouwprogramma’s van de gemeenten wordt opgenomen.

Voortvarendheid is geboden nu de ontwikkelaars van de Klaarbeek en Klein Zwitserland heeft laten weten met dorpsbewoners en Klarenbeeks Belang na te willen denken over een voor Klarenbeek beste invulling van de beide locaties. Wethouder Peter Messerschmidt van de gemeente Apeldoorn en Peter Wormskamp van de gemeente Voorst juichen het maken van het dorpsplan toe. Ze zien uit naar de afstemming van het plan met beide gemeenten. Bevestigd is dat Klarenbeek geen last mag ondervinden van de ligging in twee gemeenten.