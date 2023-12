Kerk Velp zamelt oud papier in

VELP – Op zaterdag 30 december wordt er weer oud papier ingezameld op het terrein van de Grote Kerk in Velp. Tussen 8.30 en 11.30 uur staat er een container. De opbrengst van het papier wordt gebruikt voor verfraaiing en verbetering van het kerkgebouw dat zich bevindt aan de Kerkstraat 32. Het is die zaterdag ook mogelijk om plastic doppen in te leveren; de opbrengst is voor het opleiden van blindegeleidehonden. Ook houdbare drink- en etenswaren zijn welkom. Dit is bestemd voor de voedselbank. Er zijn vrijwilligers aanwezig om de boel in goede banen te leiden. Bewoners van de flats aan de Zwanensingel en aan de President Kennedylaan, alsmede de flat aan de Sophiastraat, kunnen hun oud papier vanaf 8.00 uur in de hal of aan de weg zetten.

De kerkzaal is op 30 december geopend 10.00 tot 12.00 uur. “U kunt de kerk bezichtigen of gewoon even een moment voor uzelf nemen en een kaarsje aansteken in de nagedachtenis hoek. Mocht u behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek, dan is daarvoor altijd iemand aanwezig”, zo laat de organisatie nog weten.