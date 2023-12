Ineke en Wim Teunissen vieren zestig jarig huwelijk

BRUMMEN – Woensdag 13 december was het precies zestig jaar geleden dat Wim (78) en Ineke Teunissen-Zomer (76) uit Brummen zestig jaar getrouwd waren. Ze trouwden op vrijdag de 13e, maar dat bleek geen recept voor ongeluk. Want nu, zestig jaar later, zijn ze nog steeds gelukkig getrouwd. “We doen alles samen en hebben dat ook altijd gedaan”, vertelt Wim Teunissen.

De twee woonden tegenover elkaar in de straat, dus de liefde bleek dichtbij. “We gingen samen met een groepje dansen en zo blijf je dan bij elkaar plakken”, vertelt Ineke. “Toen we trouwden kon ik het bruidsboeket lopend brengen”, blikt Wim terug.

Op 13 december 1963 trouwde het echtpaar op het gemeentehuis in Brummen voor het bedrag van 25 gulden, het echtpaar kwam onlangs de rekening nog tegen bij het trouwboekje. Wim was 18 jaar en Ineke was toen pas 16 jaar. Ze was drie maanden zwanger van hun dochter toen ze trouwden. In mei 1964 werd dochter Jolanda geboren. Aangezien een eigen woning in die tijd niet vanzelfsprekend was, woonde het jonge gezin eerst bij de moeder van Ineke. Later kregen zij hun eigen woning aan de Leliestraat, het was klein, maar een prima huisje voor het gezin.

Gezinsuitbreiding

Zeven jaar na de geboorte van Jolanda werd zoon Erik geboren. “We wilden eerst de boel op orde hebben”, zegt Wim. Het gezin woonde op verschillende plekken in Brummen voordat ze de gemeente verliet. Wim werkte eerst als timmerman en daarna voor Rijkswaterstaat en de provincie aan het onderhoud van wegen in Gelderland. Voor zijn werk moest het gezin verhuizen naar Warnsveld, waar ze jaren woonden. Ook woonden wim en Ineke nog in Zutphen, maar toen er nieuwe seniorenwoningen in Brummen gebouwd werden, grepen zij hun kans om weer naar Brummen te verhuizen. In hun huis aan de Poelruit hebben ze het goed naar hun zin. “We hebben een fijne buurt. Met Kerst tuigen we samen een boom op en in het nieuwe jaar is er een nieuwjaarsbijeenkomst.”

Scandinavië

Ineke werkte 32 jaar in de thuiszorg. Ze ging meteen aan de slag toen de kinderen op de kleuterschool zaten. “Je werkte, maar was er altijd”, spreekt haar dochter Jolanda nog regelmatig uit. Het echtpaar genoot van hun gezin en pakten in het weekend samen het huishouden op. Het gezin kampeerde graag. Eerst met de tent, de vouwwagen later de caravan en nog later met de camper. Na het pensioen trok het echtpaar er dan ook regelmatig op uit met de camper. Soms wel drie maanden per jaar. Ze zagen vele mooie plekken, maar Scandinavië bleek favoriet. “Noorwegen is het mooiste land en Zweden het fijnste”, aldus de bruidegom. “Afgelopen zomer werd de laatste reis met de camper gemaakt naar Scandinavië, we hebben zelfs op de Noordkaap gestaan!” Met een beetje pijn in het hart werd afscheid genomen van de camper. “Nu is het tijd voor andere vakanties.”

Op woensdag 13 december kwam burgemeester Alex van Hedel op bezoek aan het bruidspaar. Hij overhandigde een ingelijste trouwakte. Afgelopen zaterdag vierde het stel samen met hun geliefden hun trouwdag bij de Vroolijke Frans. Gelukkig blikken zij terug op de vele jaren huwelijk. “Het ging automatisch. Toen we gingen trouwen waren er mensen die zeiden dat we zo weer uit elkaar zouden zijn, die hebben we maar mooi het tegendeel bewezen.”

Foto: Cynthia Vos