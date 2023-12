InBetween kijkt terug op muzikaal jaar

BRUMMEN – Gemengd koor InBetween uit Brummen heeft een mooi muzikaal jaar afgesloten. De zangers maakten een muzikale ronde door de omgeving. In mei zongen ze in Brummen, in juli in Hall en in oktober was er een optreden in Eerbeek. Deze tournee werd afgesloten met twee kerstoptredens. Op zondag 16 december werd de IJssel overgestoken voor een concert in de Polbeek in Zutphen, de woonplaats van dirigent Jaap Roos. Op zondag 24 december werd tot slot gezongen in verzorgingshuis Klein Engelenburg in Brummen. Het koor werd steeds begeleid door pianiste Tanja Bosman en muzikaal ondersteund door Hennie van den Maat en Riet Schut op dwarsfluit.

Vanaf januari ligt de focus van InBetween op ‘The Young Messiah’. Er staan vier optredens gepland in februari en maart, waar de koorleden al naar uitkijken.

secr.inbetween@gmail.com