Hoofd van verdwenen beeld Diana bij kasteel Biljoen teruggevonden

VELP – Godin Diana sierde jarenlang een eilandje in de grote vijver bij kasteel Biljoen in Velp. Het is allang verdwenen, alleen de sokkel staat er nog. Tijdens recent onderzoek is het hoofd echter teruggevonden.

Het beeld werd op het eiland geplaatst door baron Johan Frederik Willem van Spaen (1746-1827) toenmalig eigenaar van landgoed Biljoen in Velp. Dit deed hij rond 1823, vermoedelijk met het idee een grafeiland te creëren, maar zover is het nooit gekomen. Het beeld van Diana, godin van de jacht, werd wel een beeldbepalend onderdeel van het landschap.

Tot in de jaren 60 van de vorige eeuw stond Diana trots op haar sokkel, maar ze raakte wel beschadigd. Weer en wind hadden hun invloed, er werd op het beeld gespeeld en vandalisten deden de rest. Halverwege de jaren 80 zijn de resten verwijderd. Alleen de sokkel bleef staan. Wat ermee is gebeurd, was lang onbekend.

Tijdens een onderzoek naar het beeld is recentelijk het hoofd van Diana tevoorschijn gekomen. Het lag opgeslagen tussen dakpannen in een schuur nabij de vijver. Dat dit het hoofd van Diana is, blijkt duidelijk uit de halve maan, die uitsteekt boven haar haren, het is het symbool van de nacht. Waar de rest van het beeld is, is nog onbekend. Mogelijk ligt het in de vijver naast het eilandje.

Het hele verhaal over Diana en het teruggevonden hoofd is te lezen in het decembernummer van het blad Ambt & Heerlijkheid van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal.

Het teruggevonden hoofd van godin Diana

IJspret op de vijver rond 1910, met op de achtergrond het beeld van Diana (Gelders Archief)

Meer foto's