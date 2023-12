Hertenweitje in Loenens Henk Marsman Plantsoen mag blijven

LOENEN – Beheerders Cees en Rina Petersen kregen onlangs het goede bericht dat hertenkampen in Nederland toch mogen blijven. Het echtpaar sprong een gat in de lucht. Cees en Rina zorgen sinds kort voor het het hertenweitje in het Henk Marsman Plantsoen aan de Leeuwenbergweg, tegenover hun woning in Loenen. Dit kan nu blijven bestaan.

Net nadat zij het nieuwe onderkomen hadden gerealiseerd met donaties en hulp van enkele buurtbewoners wilde de politiek hertenkampen in Nederland gaan verbieden. Dam- en edelherten zouden niet langer in gevangenschap gehouden mogen worden. Na veel kritiek is echter besloten hertenkampen toch te blijven toestaan.

Nu er duidelijkheid is over het bestaansrecht, kunnen Rina en Cees hun plannen toch verder gaan verwezenlijken. Ze willen graag meer kleur brengen in de wei. Dit door enkele fruitbomen, maar ook meer bloemen te gaan planten. Ook is het noodzakelijk om een beregeningssysteem aan te leggen, zodat er in droge tijden makkelijker gesproeid kan worden.

Tevens zou het, volgens het echtpaar, prachtig zijn om meer kerstsfeer te kunnen creëren door verlichting of een kerstboom te plaatsen. Hier is uiteraard geld voor nodig. Daarom wil het echtpaar iedereen die het hertenweitje een warm hart toedraagt vragen om donatie te doen om deze investeringen in de komende jaren te kunnen bekostigen. Wie wil doneren, kan contact opnemen met Rina, 06-13916652, of Cees, 06-14358352. Even aanlopen aan de Leeuwenbergweg 27 kan ook.

Foto: Suzan Witkamp