Grote hennepkwekerij ontmanteld in Velp

VELP – In een bedrijfspand aan het Kokspad in Velp is zaterdag 30 december aan het eind van de middag een grote hennepkwekerij aangetroffen. De politie nam een kijkje naar aanleiding van een melding via Meld Misdaad Anoniem. In het pand bleek een forse hennepkwekerij in bedrijf te zijn. De politie meldt dat er maar liefst 1409 planten in beslag zijn genomen.

Een gespecialiseerd bedrijf was er om 20.00 uur om de kwekerij te ontmantelen en de planten en apparatuur te vernietigen. Vanwege de omvang van de kwekerij duurde dat nogal een poos en het versnipperen van de planten duurde tot diep in de nacht. De politie doet onderzoek.

De politie vraagt mensen die het vermoeden hebben dat er illegale activiteiten plaatsvinden in de buurt, dit zeker te melden. “Een hennepkwekerij is geen onschuldige hobby en is strafbaar. Het levert brand- en ontploffingsgevaar op, brengt schade aan de woning en is slecht voor je gezondheid”, meldt de politie.

Foto: Sebastiaan Kleijn/Persbureau Heitink