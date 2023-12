Groen licht voor woonwijk IJssel District Velp

VELP – De gemeenteraad van Rheden heeft op dinsdag 19 december het bestemmingsplan IJssel District Velp vastgesteld, waarmee het startschot is gegeven voor de ontwikkeling van een duurzame en aantrekkelijke woonwijk op de locatie van het voormalig ziekenhuis in Velp. Dit betekent dat er bijna 800 woningen kunnen komen.

Deze woonwijk krijgt een stedelijk karakter, met een mix aan verschillende woningtypes en een ruim groen park. Het plan is om in 8 tot 10 jaar ongeveer 800 woningen te realiseren. Op langere termijn is er zelfs ruimte voor 1.100 woningen.

Gevarieerd aanbod

Het gevarieerde aanbod omvat 586 betaalbare woningen, waarvan ten minste 50 woningen bestemd zijn voor sociale huur, 386 woningen voor middenhuur en 150 koopwoningen. Daarnaast komen er ongeveer 200 woningen in de vrije sector, zowel huur als koop. De woningen zijn verdeeld over verschillende prijsklassen, variërend van kleinere tot ruimere woningen. De meeste woningen zijn appartementen of boven- en benedenwoningen. Naast woningen en een park komen er ook voorzieningen zoals een sportschool, horeca en maatschappelijke voorzieningen.

Planning

Nu het bestemmingsplan is vastgesteld, begint Rudius Vastgoed met de voorbereidingen. Volgens de huidige planning gaat de bouw van de eerste woningen eind 2024 van start. Naar verwachting zijn de eerste woningen begin 2026 klaar voor oplevering. Als eerste is de kant van de Broekstraat aan de beurt. Daar wordt begonnen met de transformatie van het ziekenhuis tot woningen. In de laatste fase wordt de nieuwbouw aan de President Kennedylaan gebouwd en het laatste deel van het park aangelegd.

Koen Hensel (links) en Ruben Twijnstra (rechts) van Rudius Vastgoed samen met wethouder Gea Hofstede, enthousiast op de toekomstige locatie van IJssel District Velp.