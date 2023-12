Groen licht voor vervolgstap waterrotonde

EERBEEK – Op dinsdag 19 december heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen besloten het ontwerpbestemmingsplan voor een zogenoemde ‘waterrotonde’ in procedure te brengen. Dit betekent dat er vervolgstappen kunnen worden gezet om een nieuwe zuiveringsinstallatie te bouwen op het terrein van Industriewater Eerbeek. Hiermee kan de waterrotonde worden gerealiseerd.

Industriewater Eerbeek (IWE) verwerkt sinds haar oprichting in 1960 jaarlijks ruim 4 miljoen m3 afvalwater. Het gaat om proceswater van de Eerbeekse papierfabrieken. IWE is samen met deze fabrieken van plan om qua water zo goed als volledig circulair te draaien. Dat betekent dat er veel minder water uit de bodem hoeft te worden onttrokken. Hiervoor is een nieuwe zuiveringsinstallatie nodig. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van het bestaande bedrijfsterrein. Het ontwerpbestemmingsplan dat nu in procedure wordt gebracht, maakt de toevoeging van de installatie mogelijk.

Pilot

Het initiatief voor een waterrotonde maakt onderdeel uit van het programma Eerbeek-Loenen 2030. Onderdeel van de voorbereiding is een pilot met een volledig ingerichte testomgeving waarbinnen een waterrotonde is aangelegd. Dit najaar zijn hiervoor al diverse innovatieve technologieën voor waterzuivering uitgebreid wetenschappelijk getest. Ook constateerde het college dat de omgeving actief is geïnformeerd en betrokken. Verder is er een plan gemaakt om de uitbreiding op een landschappelijke manier in te passen.

Het gemeentebestuur is enthousiast over de kansen van dit innovatieve circulaire watersysteem waardoor grondwateronttrekking in de toekomst niet meer nodig zal zijn. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de ambities op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid in Eerbeek en omgeving. Het college heeft besloten vanuit de kansen die dit project biedt een positief oordeel te geven over de realisatie van de waterrotonde.

Afval

Dit besluit staat voor het college los van de recente uitspraak die de rechter heeft gedaan over de wijze waarop afval vanuit de papierindustrie is verwerkt. Het college heeft kennis genomen van deze uitspraak en gaat hierover binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 verder het gesprek aan met IWE.

eerbeekloenen2030.nl