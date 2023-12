Goud en brons voor Lyly en Bart op EK Shaolin Kung Fu in Venetië

BRUMMEN – Bart Ali en Lyly Tran, leden van Shaolin Kung Fu Brummen, keerden met eremetaal terug van het Europees kampioenschap Shaolin Kung Fu in Venetië. Bart behaalde een bronzen medaille, Lyly nam een gouden plak mee naar huis.

De atleten reisden in het weekend van 19 en 20 november naar Venetië. Ze waren beiden Nederlands kampioen geworden in hun onderdeel Shaolin en mochten nu deelnemen aan het Europees kampioenschap. Er waren twintig landen vertegenwoordigd, met vijfhonderd deelnemers. Shaolin Kung Fu is een eeuwenoude Chinese vechtkunst, ontstaan in de Shaolin Tempel. Het is meer dan alleen een vechtsport. Shaolin Kung Fu combineert fysieke discipline met mentale en spirituele groei, waarbij de nadruk ligt op snelheid, kracht, lenigheid en techniek. “Tijdens de Kung Fu trainingen verbeteren we onze conditie, lenigheid, spierkracht en zelfverdedigingstechnieken. We oefenen ook diverse vuist- en wapenvormen”, vertelt Bart.

Bart (14) en Lyly (17) trainen beiden al sinds jonge leeftijd bij Shaolin Kung Fu in Brummen en Zutphen. Ze hebben hard gewerkt voor dit kampioenschap en de resultaten mogen er dan ook zijn.

Bart eindigde met zijn draakvorm op een mooie derde plek in de categorie dierenstijl. Een ervaring die hem alleen maar meer motiveert om zijn prestaties naar nieuwe hoogten te tillen. “Zelf vond ik dat het goed ging, maar het had altijd beter gekund. De prestatie heeft mij gemotiveerd om mijn vormen te verbeteren en harder te trainen”, zegt hij.

Met de stokvorm viel hij helaas niet in de prijzen, omdat hij de stok uit zijn handen liet glip[pen. Dit levert direct aftrekpunten op, die in een poule met 28 deelnemers niet meer te compenseren waren.

Lyly haalde goud met haar vuistvorm. Ze beschrijft het toernooi als een bijzonder leerzame ervaring: “Ondanks de nervositeit en de overweldigende adrenaline slaagde ik erin om mijn vorm met succes te presenteren. Daar ben ik heel tevreden over,” zegt ze. Ze voegde eraan toe dat het observeren van het hoge niveau van de concurrentie haar had geïnspireerd om volhardend te blijven trainen en zichzelf voortdurend te verbeteren. Met de waaiervorm viel Lyly net niet in de prijzen, hier werd ze vierde.

Bart en Lyly kijken trots terug op hun prestatie. Om hun reis naar Venetië te kunnen betalen, hielden zij een crowdfunding en ze zijn erg dankbaar voor de steun die ze hebben ontvangen, zowel op financieel als op ander gebied. Ze zeggen vastbesloten te zijn hard te blijven trainen en de lat hoger te leggen in de wereld van Shaolin Kung Fu.