Geslaagd winterfestival op het Rhedens

DIEREN – Het miniwinterfestival op het Rhedens in Dieren heeft 450 euro opgebracht voor Stichting Als en de Hartstichting. De markt werd georganiseerd door leerlingen van de plusklas en brugklassers van Het Rhedens.

De zoete geur van warme chocolademelk en brownies hangt in de aula van de school. ‘So here it is merry Xmas’ klinkt er uit de speakers. Kinderen en volwassenen schuifelen langs kraampjes die aan de randen van de aula zijn opgesteld. In hun handen hebben ze blauwe waardebonnen waarmee ze iets te eten of te drinken kunnen kopen of een kerstaccessoire.

Ilja (11), Isa (11) en Evandro (11) verkopen zelfgemaakte versieringen voor in de kerstboom: hertjes gemaakt van ijsstokjes en sneeuwpopjes gemaakt van pijpenragers. “We verkopen dit voor het goede doel”, zegt Ilja. Ze zit in groep 8 van de Prinses Margrietschool in Spankeren. Het goede doel zijn er eigenlijk twee: de Hartstichting en Stichting ALS. Evandro, leerling van De Wetelaar in Doesburg, is blij met de kerstmarkt. “Niet alleen de goede doelen hebben plezier van deze kerstmarkt – ze krijgen geld van ons – maar wij ook. We hebben al heel veel verkocht. De meeste mensen kopen twee dingen.”

Plusklas

De verkopers op deze donderdagochtend zijn allemaal kinderen uit groep 8. Ze komen van verschillende scholen uit de regio en hebben gemeen dat ze ‘een beetje uitgeleerd zijn op de basisschool’, vertelt docent Ferhat Aydur van Het Rhedens. Al heel wat jaartjes kunnen ze een ochtend per week op Het Rhedens terecht in de zogeheten plusklas. Daar worden deze ongeveer 35 kinderen extra uitgedaagd. De kerstmarkt – die mede wordt georganiseerd door de brugklassers van Het Rhedens – is er een onderdeel van. “We willen laten zien dat wij als voortgezet onderwijs deze kunnen uitdagen en hen iets op hun niveau kunnen bieden”, aldus de docent.

Bingo en blikgooien

Een paar vrouwen blijven stilstaan bij de kraam van Ilja, Isa en Evandro. Een van hen schuift een blauw papiertje met daarop vakjes van 0,50 euro naar Isa toe. Vijf vakjes zijn voorzien van een zwart kruis, maar vijf staan er nog open. “Deze mag jij hebben Isa”, zegt de vrouw. In haar andere hand heeft ze wat knutsels. “Ik heb al genoeg gekocht.” Maar Isa wil het niet aannemen. In plaats daarvan pakt ze een zwarte stift. “Ik streep alles door voor het goede doel”, zegt ze.

“Het is bijna tijd voor de bingo!”, klinkt het door de speakers. Kinderen en volwassenen verzamelen zich in de ‘kuil’ van de aula en schuiven aan een van de kleurrijke lange tafels. Een jongen draagt een rood-witte kerstmuts en een zwarte plastic bril met kerstversieringen. Het meisje naast hem draagt een glimmende groene haarband met daarop een kerstboom. “I-35”, roept de jongen in de microfoon, gevolgd door “O-64”.

Quinn (11, Anne Frank, Doesburg) en Olav (11, De Wetelaar, Doesburg) begeleiden het blikgooien. “Heel leuk om dit te doen”, zegt Quinn. “En fijn dat we iets voor het goede doel kunnen doen.” Dat beaamt Olav. Hij vertelt dat zijn oma is overleden aan ALS en dat hij hoopt dat er een medicijn gevonden kan worden tegen de zenuw-spierziekte. “Ik doe dit voor de mensen die hetzelfde hadden als oma had.”

Glazen Huis

Deze week brengt een delegatie van docenten en leerlingen van de plusklas het geld dat ze hebben opgehaald voor stichting ALS naar het glazen huis in Nijmegen. Daar zamelen dj’s geld in met 3FM Serious Request, de jaarlijkse actie van de Nederlandse radiozender NPO 3FM. Dit jaar is dat voor de stichting ALS. Sinds 2004 zetten de dj’s van de zender zich de week voor Kerst in voor een specifiek thema. Dit jaar vindt de actie plaats van 17 tot en met 24 december vanuit een ‘glazen huis’ in Nijmegen.

Foto: Linda Stelma

Van links naar rechts: Evandro, Isa en Ilja verkopen kerstversieringen op het winterfestival in de aula van Het Rhedens in Dieren.