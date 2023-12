Gemeente Rheden verrast door NK over de Posbank

RHEDEN – Op 1 december werd bekend dat in Arnhem en omgeving op 23 juni 2024 het NK wielrennen op de weg verreden wordt. Een deel van de route gaat over de Posbank, dit tot verrassing van het college van Rheden. Zij was hierover niet op de hoogte gebracht door Arnhem.

Het was GroenLinks die tijdens de raadsvergadering van de gemeente Rheden vragen stelde over het NK wielrennen. Tim Endeveld refereerde aan het masterplan Veluwezoom, dat samen met de gemeente Rozendaal en Natuurmonumenten is opgesteld om de natuur op de Posbank te beschermen en vroeg zich af of een NK wel de manier was om dat te doen.

Wethouder Ronald ter Hoeven gaf uitleg over de ontstane situatie. Hij vertelde dat het college verrast was toen zij hoorde dat het NK over de Posbank zou worden verreden. “We hebben meteen contact gezocht met de gemeente Arnhem.” De gemeente Arnhem, die het evenement aanvankelijk samen met Ede zou organiseren, gaf aan dat zij door de tijdsdruk helemaal was vergeten de betrokken gemeenten Rheden en Rozendaal en Natuurmonumenten op de hoogte te stellen. Na excuses van de gemeente Arnhem gingen de gemeentes om tafel.

Wethouder Ter Hoeven gaf aan dat voorkoming van verstoring van natuur cruciaal is bij een verdere uitwerking van de invulling van het programma. Elektrische voertuigen, geen geluidsboxen, zwerfafval en massaal geparkeerde auto’s zijn hiervan een voorbeeld. Het college heeft toegezegd om in maart op de situatie terug te komen.