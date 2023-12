DOESBURG – Filmhuis Doesburg de komende weken diverse films in Het Arsenaal. Op donderdag 28 december draait, beide keren om 14.00 uur, het ballet ‘De Notenkraker’. Op vrijdag 29 december en woensdag 3 januari is om 20.00 uur de film ‘The Three Musketeers: D’Artagnan’ te zien. Op vrijdag 5 en woensdag 10 januari om 20.00 uur draait de avonturenfilm ‘Indiana Jones: The Dial of Destiny’. Op donderdag 4 januari om 14.30 uur en zondag 7 januari om 20.00 uur is ‘Letzter Abend’ te zien.

In ‘De Notenkraker’ versieren familie en vrienden van de familie Stahlbaum samen de kerstboom. Wanneer de oude staande klok 20.00 uur aangeeft, komt een mysterieuze figuur de kamer binnen. Het is Drosselmeyer, Clara’s peetoom. Hij brengt vier levensechte poppen mee, die een dans opvoeren. De poppen worden opgeborgen en het echte geschenk is echter een houten notenkrakerpop die ’s nachts uitgroeit tot een knappe prins die Clara meeneemt naar Snoepgoedland.

In ‘The Three Musketeers: D’Artagnan’ wordt de temperamentvolle D’Artagnan uit Gascogne voor dood achtergelaten na zijn poging een jonge vrouw te redden. In Parijs gaat hij op zoek naar zijn aanvallers. Wat hij niet weet, is dat zijn zoektocht hem naar het hart van een echte oorlog zal leiden waar de toekomst van Frankrijk op het spel staat.

Aan het begin van de film ‘Indiana Jones: The Dial of Destiny’ is Harrison Ford opeens weer jong, later zien we hem op later leeftijd. Het is 1969. Het hoogtepunt van de ruimterace tussen de VS en USSR. Indiana Jones is net met pensioen als hij bezoek krijgt van zijn peetdochter Helena. Ze is op zoek naar de Antikythera, een mechaniek dat gaten in de tijd kan detecteren. Ook professor Schmidt aast op het mechaniek om het Derde Rijk in ere te herstellen.

In ‘Letzter Abend’ is een jong stel lockdownmoe en toe aan iets beters dan waar corona hun leven toe gereduceerd heeft. Ze gaan verhuizen. Bij wijze van afscheid geven ze een feestje in hun bijna lege appartement. Een aantal genodigden komt echter veel te laat of helemaal niet, terwijl het huis ondertussen volstroomt met onverwachte bezoekers.

Reserveren: filmhuis-doesburg.nl