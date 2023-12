Elfstedentocht in Hessenhal

HOOG-KEPPEL – In de Hessenhal in Hoog-Keppel wordt woensdag 3 januari tussen 13.30 en 15.30 uur een sportieve elfstedentocht gehouden voor jong en oud. In de sporthal wordt een winters parcours opgesteld, met in alle Friese steden een leuke activiteit. Denk aan sneeuwbal gooien, langlaufen, boogschieten en slee rijden. Natuurlijk is er ook een stop met koek en zopie. Een stempelkaart kost 3 euro per persoon. Aanmelden kan individueel, als duo of als groep via info@hessenhal.nl. Ook publiek en supporters zijn deze middag welkom.