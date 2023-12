Elf inhoudelijke onderwerpen op gemeenteraadsagenda in Brummen

GEM. BRUMMEN – Belastingverordeningen voor 2024, kaders voor de lokale aanpak voor isolatie, Woonkader Eerbeek en spelregels over de minimaregelingen voor volgend jaar. Het zijn enkele van de onderwerpen waarover de gemeenteraad op donderdagavond 21 december in debat gaat. In totaal telt de agenda elf inhoudelijke voorstellen.

Acht raadsvoorstellen staan als ‘bespreekstuk’ op de agenda. Zo stelt de raad de nieuwe verordening voor de gemeentelijke rekenkamer Brummen 2023 vast en wordt een nieuwe voorzitter voor de rekenkamer benoemd. Er wordt ook afscheid genomen van Carlo van Dijk, die in de afgelopen periode voorzitter van deze commissie was. Andere voorstellen die besproken worden, zijn onder andere de Nota Grondbeleid, de vaststelling van de belastingverordeningen voor 2024, de nota minimaregelingen en een notitie van kaders voor de Lokale Aanpak Isolatie.

Een ander onderwerp waarover de raad zich buigt is het Woonkader Eerbeek, waarin keuzes staan hoe om te gaan met woningbouw in het centrum van Eerbeek. Ook twee bestemmingsplannen staan op de agenda, namelijk voor ontwikkelingen op het perceel aan de Voorstondensestraat 7a in Hall en landschaps- en natuurversterking aan de Pongeweg 4a in datzelfde dorp. Het achtste bespreekstuk is de nota Grondbeleid.

Drie voorstellen staan als hamerstuk op de agenda. Vermoedelijk wordt hierover zonder debat een besluit genomen. Het gaat om een laatste aanpassing van de huidige begroting 2023 (de slotwijziging), de Verzamelverordening inkomensondersteuning, re-integratie en participatie gemeente Brummen 2023 en een voorstel om een keus te maken voor de beste programmatische invulling voor het Burgersterrein in Eerbeek.

Raadsvergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst begint vanwege de volle agenda al om 19.00 uur. Iedereen kan de vergadering bijwonen. Ook kan worden afgestemd op het televisiekanaal van lokale omroep VoorstVeluwezoom, die de raadsvergadering live uitzendt. De vergaderstukken zijn te vinden de pagina van de gemeenteraad op de brummen.nl.

Voor aanvang van de vergadering kan iedereen in de hal van het gemeentehuis in gesprek met individuele raadsleden. Op 21 december is dat van 18.45 tot 19.00 uur. Ontmoeting tussen inwoners en raadsleden staat hierbij centraal. Vooraf aanmelden is niet nodig.