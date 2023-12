Eeuwfeest De Poort Loenen

LOENEN – Basisschool de Poort in Loenen staat aan de vooravond van een bijzonder jaar. In 2024 viert de school, dankzij voorgangers Aloysiusschool en Aloysiuspoort, het honderdjarig bestaan. Dit gebeurt op zaterdag 29 juni, van 16.00 tot 22.00 uur. Wat er precies op het programma staat, wordt later bekend gemaakt. Wie alvast vragen heeft, kan die stellen via jubileumdepoort@gmail.com.