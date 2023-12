Een Stief Kwartiertje: Tussen vrees en hoop

Medio december bleek er nog genoeg fossiele brandstof op de klimaattop in Dubai te zijn om te voorkomen dat bij het laatste brandende kaarsstompje het licht van de wereld voorgoed uit zou gaan. Zover wilde de mensheid het vooralsnog niet laten komen, ook al vertrouwden de onderhandelaars uit de joods-christelijke traditie erop dat met Kerst het licht der wereld opnieuw zou verschijnen. Die opvatting werd gerespecteerd, maar bleek niet doorslaggevend. Symbolisch was het wel: het aardse leven bevindt zich tussen vrees en hoop en in die volgorde. Bij het tekenen van het akkoord was er nog genoeg fossiele brandstof om voorlopig met de aarde door te kunnen; kortstondig wel te verstaan, want olie, gas en kolen staan voor de vrees en zon, wind en waterstof voor de hoop.

Het was in Dubai warmer dan aan de Veluwezoom, maar de intentie was dat men niet meer wilde stoken dan noodzakelijk was. De gemoederen waren immers al behoorlijk verhit en die moesten tot aanvaardbare temperaturen teruggebracht worden, zodat iedereen enigszins geacclimatiseerd huiswaarts kon keren. Zoals bij alle klimaatconferenties van de afgelopen decennia komt er op het allerlaatste ogenblik altijd een akkoord, omdat men het niet aan de achterban kan verkopen de wereld ten onder te laten gaan. De mensheid was gered, voorlopig althans, in ieder geval op papier.

Ook in een gematigde temperatuur zal de Veluwezoom komend jaar voortbestaan en met een beetje goede wil daarna nog een hele tijd. We zullen dan wel moeten zorgen dat onze zo fraai en zo vaak uitgesproken groene ambities ook waargemaakt worden. Vertrouwen dat onze zoom in het voorjaar weer allerlei schakeringen groen zal tonen wordt vooralsnog als even gerechtvaardigd als vanzelfsprekend beschouwd. Momenteel claimt nagenoeg elk bedrijf dat het duurzaam produceert, maar toch gaat er nog te veel fout en is het geheel nog onvoldoende. Zo blijkt dat vervuild papierslib door Industriewater Eerbeek tot handelswaar vergist te zijn; dat was zeker geen vergissing, want het belandde in mestvergisters en vervolgens op boerenland. De rechter legde een boete op. Ook elders is het nog een knoeiboel in Eerbeek. Zo staat de afvalberg aan de Doonweg symbool voor leven tussen hoop en vrees. Bovenop liggen de zonnepanelen, onderaan sijpelt het gif de bodem in.

Er moet nog heel veel gebeuren. Positief is dat er extra steun is voor de energie slurpende huizen in het buitengebied van Bronckhorst. Daarentegen blijkt het optuigen van een collectief warmtenet in Angerlo onbetaalbaar. Er is daar weliswaar veel kennis vergaard, maar helaas geen duiten. Het warmtenet ligt nu in de ijskast, zeggen de initiatiefnemers met veel gevoel voor ironie.

Het bijzondere aan bespiegelingen aan het eind van het jaar is dat ze veel lijken op een mondiale klimaatconferentie. Grote problemen worden opgesomd en allerlei tragedies voorspeld als er niet wordt ingegrepen, zowel op korte, middellange als lange termijn. Vervolgens komt de overlevingsdrang van de mens bovendrijven, die perspectief ziet in de grote menselijke en wetenschappelijke krachten die met haar technologische vindingrijkheid oplossingen voorspiegelt waar de mensheid zich weer aan vastklampt. Immers, een nieuw jaar belooft nieuwe kansen. Vandaar dat ik dit stukje tussen vrees en hoop heb genoemd en niet andersom.

Vrees is het gevoel dat iets gevaarlijk is of kan zijn; hoop daarentegen is de verwachting dat een onzekere uitkomst gunstig zal blijken. Vreesvarianten zijn er veelvuldig, vaak meer dan hoopvolle, maar we wensen elkaar niet voor niets altijd een goed, gezond en gelukkig nieuwjaar. Bij deze.

Desiderius Antidotum