Een Stief Kwartiertje: Thuiskomen

De komende dagen zult u waarschijnlijk nog een aantal keren de meest voor de hand liggende kerstwens te horen krijgen: vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. Ik zal u echter niet vermoeien met teksten uit de bijbel, al is de wens voor vrede op aarde actueler dan ooit. Ach, hoor ik u zuchten, elk jaar kan gehoopt, gesmeekt en gebeden worden voor vrede op aarde, want sinds het ontstaan van de mensheid is de wereld nooit zonder oorlog en vervolging geweest, altijd zijn er mensen die in hun bestaan bedreigd worden, die op de vlucht zijn, een veilig heenkomen zoeken en hun leven niet zeker zijn. Altijd worden onschuldige mensen slachtoffer van wreedheden, die we onmenselijk noemen, maar door mensen gepleegd worden. Vrede op aarde is even waarachtig als vluchtig en de zoveelste komst van het kerstkind zal er vooralsnog geen verandering in brengen, al wil de bijbel ons anders doen geloven. Vrede betekent vooral veilig thuiskomen, dat kan zelfs in een stal zijn om in de geest van deze dagen te blijven; in Ter Apel zouden ze jaloers zijn.

Welbehagen is eigenlijk een nostalgisch woord, een beetje deftig ook; het kent vele betekenissen, maar allemaal positief, zoals menigeen zich wil voelen dezer dagen: vrede met jezelf en je naasten en ook het liefst met de wereld om je heen.

Maar de oorlog is nooit ver weg. In de afgelopen decennia was die er ook, maar nagenoeg altijd ver van ons bed, ver genoeg om ons niet bedreigd te voelen in ons bestaan. Weliswaar ligt Gaza niet naast de deur, maar discriminatie en onderscheid zijn ook in onze contreien doorgedrongen, zichtbaar en voelbaar en velen van ons willen niet gedwongen worden te kiezen tussen Joden en Palestijnen, omdat er geen verschil is in levens van onschuldige burgers, die nooit meer thuiskomen.

Oekraïne is dichterbij, dicht genoeg om ons zorgen te maken over onze vrijheid en onze manier van leven. Voor elk weldenkend mens is deze oorlog volstrekt zinloos, want waarom zou je veel van je eigen jonge mensen de dood injagen en een deel van je buurland volledig in puin schieten, waarmee alleen maar haat gezaaid wordt en trauma’s geschapen, die de opstap zijn naar het volgende bloederige conflict. We noemen het onmenselijk, maar het zijn mensen die ervoor zorgen dat de ander niet meer thuiskomt.

Gelukkig is het in ons landje nog betrekkelijk vredig. Onze grootste zorg op korte termijn lijkt een strijd te zijn om het staatsrecht overeind te houden, omdat een grondwet niet voor niets zo heet. Mensen hebben grond nodig om hun bestaan te waarborgen. Als dat lukt zijn we een stap verder, waarbij we vervolgens moeten leren gezamenlijk op te trekken met asielzoekers. Iedereen wil immers veilig thuiskomen.

De meeste mensen vieren Kerstmis, het feest van het licht en vanuit de historie ligt daar een nauw verband met de zonnewende. We leven nu letterlijk en figuurlijk in de donkere dagen, maar op het moment dat deze krant bij u op de deurmat valt is de zon bezig zich te wenden, zullen de dagen weer lengen, komt er meer licht, ontwaakt langzamerhand de natuur en is nieuw leven zichtbaar. Dat betekent perspectief en hernieuwde toekomstmogelijkheden.

Ach, u weet dat het leven op deze aardkloot even gecompliceerd als eenvoudig is, want we willen allemaal vrede op aarde, op wat enkelingen na en uiteraard wat welbehagen. We zijn immers allemaal asielzoekers, we willen allemaal thuiskomen.

Desiderius Antidotum