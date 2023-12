Een Stief Kwartiertje: Leefbaarheid

‘De een zijn brood is de ander zijn dood’ is een nieuwe volkswijsheid, die onlangs in Eerbeek onbewust is geïntroduceerd door de Brummense wethouder Steven van de Graaf. U denkt uiteraard in eerste instantie dat de wethouder op school bij Nederlands niet goed heeft opgelet en desondanks wethouder is geworden, maar de omkering van het bekende spreekwoord is in mijn brein ontsproten als een teken des tijds. De wethouder meldde dat het verdwijnen van de papierfabriek De Hoop – zo heet die nu eenmaal in Eerbeek, al is de oude naam even weinig hoopgevend als alle namen daaropvolgend – een zegen is voor de leefbaarheid voor het dorp, omdat het Logistiek Centrum niet gebouwd wordt, waarmee het Markvoortbos overleeft, evenals de camping Robertsoord. Er gaan echter honderden banen verloren, ook vele bij toevoerbedrijven.

Vanuit milieuoogpunt heeft de wethouder gelijk. Het aantal vrachtbewegingen zal voor een belangrijk deel afnemen en daarmee de overlast in het dorp. Het restant aan schadelijke CO2 door het overige vrachtverkeer kan het Markvoortbos deels blijven opvangen en voor het vrijkomende fabrieksterrein kan een duurzame oplossing gevonden worden. Vanuit sociaal oogpunt is het een ander verhaal. Wellicht zullen veel werknemers van De Hoop een andere baan kunnen vinden vanwege de schaarste op de arbeidsmarkt, maar voor degene die dat niet lukt, is er weliswaar een sociaal plan, maar blijven er veel zorgen over de betaalbaarheid van de hypotheek of de huur op termijn.

Een andere volkswijsheid, die inmiddels ook in ons taalbestand is opgenomen, is dat elk nadeel z’n voordeel heb. U ziet direct dat deze legendarische uitspraak van Johan Cruyff ook is omgedraaid, maar Johan hield van andere benaderingen en werd daar even beroemd mee als met zijn voetbalkunsten, inclusief zijn Amsterdamse spelling. De Brummense milieuactivisten vierden deze uitspraak in de afgelopen week, maar niet al te uitbundig, want de voorzieningenrechter van de Raad van State heeft weliswaar de bouw van het nieuwe benzinestation aan de Kwazenboschweg geschorst, maar verder onderzoek moet uitwijzen of van uitstel ook afstel komt.

Het omdraaien van volkswijsheden heeft hetzelfde effect als filosoferen over allerlei maatschappelijke en economische ontwikkelingen; hoe je het ook wendt of keert: het blijft onvoorspelbaar waar het uiteindelijk op uitdraait. Ondanks ons grote leger aan economische duiders en welbespraakte wetenschappers is de grootste uitdaging voor de mensheid dan ook om alle variabelen over het sinds mensenheugenis omstreden begrip wijsheid zodanig maatschappelijk verantwoord te schikken dat daarmee de leefbaarheid van de aarde en ook die van de mensheid gewaarborgd is. In Dubai doet men nu de 28e poging daartoe en het zal zeker niet de laatste zijn. Er zullen daar fraaie volzinnen en evenzovele volkswijsheden verkondigd worden, maar tot nu toe laat het vervolg steeds zien dat de werkelijkheid vele omkeringen kent, vooralsnog op de omkering van de almaar stijgende mondiale temperatuur na. In het slechtste scenario is dan de een zijn brood de ander zijn dood.

De uitspraak van de Brummense wethouder over de leefbaarheid kan als omstreden beschouwd worden, maar hij is er eveneens om bewierookt; vooralsnog krijgt hij het voordeel van de twijfel. Het wachten is op de opleving van de leefbaarheid van Eerbeek. In Brummen wordt het hernieuwde onderzoek naar de gevolgen voor de flora en fauna van de aanleg van het benzinestation afgewacht; met spanning, want omkeringen kunnen de wereld redden of ten onder laten gaan.

Desiderius Antidotum