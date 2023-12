Een Stief Kwartiertje: Kerstcultuur

Nagenoeg elk dorp of stad is trots op haar cultuurhistorie en daarmee logischerwijze ook vaak op haar cultuurhistorische waarden. Die waarden behelzen sporen, objecten en structuren die onderdeel uitmaken van de leefomgeving en een beeld geven van een historische situatie of ontwikkeling, het bepaalt mede de identiteit van het dorp of de stad. Aldus hebben wijsgeren bepaald. Maar u weet dat nagenoeg alles op deze aardkloot betwist kan worden en aan verandering onderhevig is, dus ook cultuur en historie; het behoort allemaal tot ons erfgoed.

Doesburg beschikt als oud Hanzestadje over heel veel cultuurhistorische panden en dus leeft de cultuurhistorie daar voort en zelfs zodanig dat men de begrippen cultuur en historie ook afzonderlijk gebruikt om daarmee hun geschiedenis en originaliteit te benadrukken. Daar is niets op tegen, maar het laat soms wenkbrauwen fronzen.

Zo hadden de Doesburgers graag gezien dat twee appartementencomplexen aan de Kraakselaan een monumentale status hadden gekregen omdat ze bijzondere kenmerken hebben, want ze waren voortgekomen uit de naoorlogse wederopbouwperiode en al eerder verkozen tot Ruwe Diamant van de gemeente. Het was wellicht gelukt als Doesburg het geld had gehad om bouwhistorisch onderzoek te laten doen, maar geheel passend in de Doesburgse cultuur van de laatste decennia was er geen budget beschikbaar. Doesburg was ooit welvarend, want het was een Hanzestad en handel is nu eenmaal een goede manier om florijnen binnen te harken. De adviescommissie cultuur betreurt uiteraard dat er voor recentelijk bouwkundig erfgoed geen financiële middelen zijn en denkt nu na of ze de structurele financiële armoede van het stadje tot cultuurhistorisch erfgoed zullen verklaren.

In deze kersttijd heeft in Doesburg de afgelopen zaterdag de Santa Fun Run plaatsgevonden; een betrekkelijk jong cultureel fenomeen. In goed Nederlands betekent dit dat er een horde kerstmannen door het stadje rent om daarmee geld voor het Nationaal Fonds Kinderhulp op te halen. Daar zit uiteraard een kerstgedachte achter; het kerstkind werd weliswaar liefdevol maar nogal armoedig geboren in een stal en pas na twee weken kwamen er goddank een paar koningen opdraven met wat gaven. Aangezien de inkomsten van onze koning onder druk staan en daarmee zijn gaven zijn het nu kerstmannen die door de stad hebben gedraafd om arme kinderen wat extra’s te gunnen in donkere tijden. Het is nog geen traditie, dus het komt nog niet in aanmerking voor plaatsing op de erfgoedlijst.

Hoe we cultuur met historie kunnen verbinden heeft de Stichting Kerstmarkt Doesburg met steun van de Stichting Centrum Belang Doesburg en de Gestichten Doesburg vormgegeven door een ijsvloer van kunststof aan te leggen in de Grote of Martinikerk. Een ijsbaan in een kerk is inderdaad een nieuw cultureel fenomeen, in de geschiedenis nog maar weinig vertoond. Het is echt iets voor Doesburg, zei de burgemeester, maar of ze zelf de ijzers heeft ondergebonden waag ik te betwijfelen; burgemeesters hebben het hele jaar al moeilijk genoeg om op de been te blijven.

De bovengenoemde wenkbrauwen zullen ook opgetrokken zijn bij dit nieuwe initiatief. De Doesburgse toren is zo hoog dat die bijna tot aan de hemel reikt en in plaats van de Doesburgers aan te moedigen hun streven daarop te richten zoekt men vertier op een koude ijsvloer. Het is symbolisch voor deze tijd: religie wordt ingeruild voor recreatie; de kerk is een ijsbaanstadion met lichtjes en een koek-en-zopie. Culturen veranderen en Doesburg creëert zo haar eigen kerstcultuur; als het vredig is dan is het van cultuurhistorische waarde.

Desiderius Antidotum