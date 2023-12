Een Stief kwartiertje: Aangeschoten wild

Het was een toepasselijk citaat dat ik onlangs onder ogen kreeg: ‘kadavers als deze geven de Veluwe een kans zich te herpakken; laten we haar die niet ontnemen’.

Op het moment dat u dit leest denkt u wellicht aan de slachting die de afgelopen week in de regio zich heeft voorgedaan, doordat veel mensen rechtsaf zijn geslagen en de van oudsher gevestigde orde hebben afgeschoten, als aangeschoten wild achterlatend. De verslagenen zien we stuiptrekkend ter aarde neerstorten, alwaar ze zich in hun lijden wanhopig afvragen of hun nakomelingen alsnog een kans krijgen zich in de nabije toekomst te herpakken om zo een normaal leven in onze regio weer mogelijk te maken.

Ik heb het hier echter niet over de verkiezingsuitslag, maar over een uitspraak van Melanie Pekel, ecoloog van ARK Rewilding Nederland, die wil dat we aangeschoten dieren uit hun lijden verlossen en ter plekke laten liggen, omdat die dieren broodnodig zijn om het normale leven op de Veluwe te herstellen. Er zijn ook mensen die op die manier naar de verkiezingsuitslag kijken, maar dit terzijde.

Rewilding is in goed Nederlands een vorm van natuurherstel, waarbij menselijk natuurbeheer wordt verminderd, waardoor de natuur vrijer haar gang kan gaan. Met het oog op de huidige ontwikkelingen ziet vrijer natuurbeheer zichzelf als enig lid van haar eigen partij van de vrijheid. In haar wijze van natuurbeheer komen uiteraard ook grote overstromingen voor en daarnaast ook veel dieren die heel graag elkaars gronden begrazen en zeker niet op de laatste plaats zijn er veel soorten die andere dieren als een smakelijke maaltijd zien.

We hebben lang gedacht dat ons leven zou doorgaan zoals de seizoenen elkaar opvolgen met haar mooie en wrede kanten, maar waarbij het geheel min of meer in takt bleef, vaak zelfs een leven lang. In de natuur en in ons leven gebeuren echter soms onvoorstelbare zaken die veroorzaakt worden door een sterk veranderend klimaat en dat zien we momenteel op de Veluwe en ook elders in het land. Ineens is alles anders, overal ligt aangeschoten wild en worden er zelfs kadavers afgevoerd, gestikt in desillusie. Onderwijl vraagt iedereen zich af hoe het verder moet.

Voor de natuur geldt dat we alles tot rust moeten brengen, dan herstelt het evenwicht zich, al kan dat heel anders zijn dan we gewend waren, maar dat maakt niet uit, als er maar evenwicht is. Het is daarbij heel belangrijk dat de mens zich daar zo weinig mogelijk mee bemoeit, ook al kost ons dat veel moeite. Aangeschoten wild en kadavers zijn voorboden voor nieuw leven en daaruit vloeit een nieuw evenwicht voort of wanneer we dat in menslievende termen vertalen dan wordt uit verval en verscheiden een nieuwe natuurlijke orde gecreëerd.

Maar ik hoor u brommen dat in de natuur- en zeker bij klimaatverandering – ook voortdurend sprake is van daders en slachtoffers, van rivaliteit en afgunst, van territoriumdrang en vriendjespolitiek en dat is allemaal waar, maar het eindresultaat is veelal dat het geheel in stand blijft en enigszins gereguleerd blijft voortbestaan; weliswaar verdwijnen er soorten maar er komen ook soorten bij. Wij zouden wat meer op de natuur moeten lijken; we willen die natuur te veel reguleren waardoor we er juist van verwijderd raken met als gevolg dat we elkaar te lijf gaan met aangeschoten wild tot gevolg. De mens is een onderdeel van de natuur, maar voelt zich ver verheven boven andere organismen. Het is al vaak gememoreerd, we zijn hardleers.

Desiderius Antidotum