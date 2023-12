DIEREN – In een onderling duel tussen nummer 2 ( DVV) uit Duiven en 015-3 van voetbalvereniging Dieren werd er onlangs gespeeld om het kampioenschap in de 4e klasse. Na een gelijk opgaande 1e helft met een ruststand van 1-1 werd na de tweede helft beslist in het voordeel van de Dierense voetballers. De einduitslag was 3-1 en het kampioenschap is binnen.