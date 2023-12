Business & Shopping: Na 36 jaar sluit Nils de deuren van Good Looking

DIEREN – “Eens even kijken, jij hebt lengtemaat 32 en breedte 34 toch?”, aandachtig neemt Nils Donker zijn klant in zich op, om vervolgens binnen een paar tellen de juiste broek van de plank te trekken. Al 36 jaar is zijn winkel Good Looking een waar begrip in Dieren en omstreken. Maar aan het eind van het jaar komt hier een einde aan, als Nils met welverdiend pensioen gaat.

In totaal zit Nils dit jaar veertig jaar in de textiel. Hij volgde eerst een technische opleiding, maar koos al snel een andere richting op te gaan. “Toen ik uitgesleuteld was, ben ik, niet geremd door enige vorm van kennis, de textiel in gegaan. Ik wilde gewoon wat anders meemaken.” Eerst had Nils samen met een vriend een onderneming, maar als snel besloot hij voor zichzelf te beginnen. Hij opende een winkel in Dieren-Zuid. “Dat liep meteen als een trein. Mensen hadden veel geld te besteden aan kleding en dat merkte ik.”

Na 3,5 jaar opende Nils zijn zaak aan de Wilhelminaweg in het centrum van Dieren en ook daar wist hij al die jaren met plezier een vaste klantenkring op te bouwen. Ook de komst van het winkelen op internet stond zijn onderneming niet in de weg. “In mijn winkel konden de mensen de kleding zien en voelen en werd het gratis op maat gemaakt.” Klanten waardeerden de service van Nils en de gezellige sfeer maakte dat zij graag hun kleding kwamen kopen. “Je moet de klanten lezen. Als je dit werk jaren doet weet je op een gegeven moment precies wat ze juist wel en niet willen.”

In de laatste weken dat de winkel nog open is, lopen de klanten en bekenden af en aan nog even binnen bij de ondernemer. De één om op de valreep nog een paar spijkerbroeken te scoren en de ander om de ondernemer nog even te bedanken voor de service van de afgelopen jaren.

In september nam Nils het besluit om aan het eind van het jaar te stoppen en aan dat idee moeten zijn vaste klanten nog even wennen. “Waar moeten we nu heen voor onze spijkerbroeken?”, is een veelgestelde vraag die Nils de afgelopen tijd kreeg. Hoewel hij het flauwekullen met de klanten wel gaat missen, kijkt hij ook wel uit naar alle vrije tijd die hij na december gaat krijgen. Veel concrete plannen voor zijn pensioen heeft hij nog niet. “Ik ga eerst vooral genieten van het niets doen.” Wie nog een laatste keer bij Good Looking wil winkelen moet niet te lang meer wachten. De winkel is nog tot Kerst geopend. Klanten kunnen profiteren van hoge kortingen.

