Business & Shopping: De Nieuwe Yogi opent deuren in Dierense Toren

DIEREN – De Nieuwe Yogi, trainingscentrum voor persoonlijke ontwikkeling, is sinds september gevestigd in de Dierense Toren aan de Hogestraat 12 in Dieren. Beheerders Simone en Emiel van Heumen zijn blij een steentje te kunnen bijdragen aan het behoud van deze parel, die al jaren met veel zorg wordt onderhouden door het bestuur van de toren.

Centrum De Nieuwe Yogi biedt individuele trajecten op holistische wijze en exclusieve kleinschalige yogalessen. Simone van Heumen is oprichtster van De Nieuwe Yogi. Zij is opgeleid in diverse traditionele yogastromingen en meditatietechnieken. Het team bestaat uit diverse ervaren procesbegeleiders. Daarnaast werkt De Nieuwe Yogi samen met externe partners.

De Nieuwe Yogi organiseert trainingen en one day retreats. Vanwege de exclusiviteit aan activiteiten komen de leden uit verschillende plaatsen in en rondom Dieren. Eén dag per week begeleidt Simone van Heumen mensen met een gerontopsychiatrische achtergrond, NAH en dementie bij afdeling Hofstaete van Attent Zorg en Behandeling. De Nieuwe Yogi wil voor iedereen toegankelijk zijn en heeft zich daarom aangesloten als partner voor de Gelre-pas van de gemeente Rheden.

Daarnaast is de Dierense Toren op aanvraag en in samenwerking met de gemeente Rheden beschikbaar voor trouwceremonies. De ruimte wordt dan voor een dag omgebouwd tot trouwlocatie.

denieuweyogi.nl

info@denieuweyogi.nl