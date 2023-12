Bronckhorsters scheiden hun afval goed

GEM. BRONCKHORST – Inwoners van de gemeente Bronckhorst doen het goed op het gebied van afval scheiden. Het afvalscheidingspercentage is 87 procent en huishoudens leveren met 43 kilo per inwoner per jaar relatief weinig restafval aan. De gemeente staat op de tweede plaats in vergelijking met 34 andere, soortgelijke, Nederlandse gemeenten.

Dit blijkt uit een rapport dat jaarlijks wordt uitgebracht door afvalbranchevereniging NVRD. Ieder jaar worden de afvalprestaties van gemeenten, die qua inwoneraantal en type bebouwing vergelijkbaar zijn, in kaart gebracht. Het onderzoek richt zich op drie prestatiegebieden: milieu, kosten en dienstverlening. Hierbij is onderzocht hoe hoog het percentage afvalscheiding in het peiljaar (2022) is, hoeveel restafval inwoners in dat jaar hebben aangeboden en hoe de dienstverlening voor het inzamelen van afval is georganiseerd. Het gaat dan om de mogelijkheden die de gemeente biedt voor het laten ophalen van afval aan huis of het zelf wegbrengen naar buurtcontainer of recycleplein.

Wethouder Wilko Pelgrom van de gemeente Bronckhorst heeft afval in zijn portefeuille en is trots op de resultaten: “In 2020 stonden we op plek 1 en in 2021 en 2022 op een 2e plek. Dit laat zien dat de situatie erg stabiel is. Dat is het resultaat van een goed inzamelsysteem en zeer betrokken inwoners die hun afval netjes scheiden.”

Bronckhorst komt uit de bus als zeer kosteneffectief. Uit het onderzoek blijkt dat de combinatie van omgekeerd inzamelen en het aan huis laten ophalen van groente- fruit- en tuinafval (GFT), plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) en papier een duidelijk effect heeft op de prestaties. Ook het apart verwerken van textiel, glas, hout, grof tuinafval en frituurvet zorgt voor het goede resultaat. Door het recyclen van grondstoffen dragen alle inwoners bij aan een CO2-reductie van 152 kg per jaar, aldus het onderzoek.

Wel is er ook in Bronckhorst nog verbetering mogelijk. Het blijkt dat het restafval gemiddeld voor ruim de helft bestaat uit herbruikbare materialen.