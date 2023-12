Bezoekerscentrum van Doesburg Vertelt groeit langzaam maar zeker

DOESBURG – Het bleek nog niet zo eenvoudig om een naam te vinden voor de nieuwe attractie die langzaam maar zeker vorm krijgt in de kelders van Het Arsenaal in Doesburg. Het mag geen museum heten, want dat is het niet. En ook de term canon (van Doesburg) dekt de lading niet helemaal. En dus krijgt het de naam van het online verhalen platform Doesburg Vertelt. Projectmanager Petra Spaan vertelt wat komt er allemaal kijken bij het bedenken, organiseren en inrichten van een nieuwe historische en toeristische hotspot in de Hanzestad.

De opdrachtgever van het project, Stichting Doesburg Vertelt, heeft Petra Spaan aangesteld als projectmanager. Spaan is docent geschiedenis en actief op het gebied van onderwijs, geschiedenis en cultureel erfgoed. Zij vertelt: “Ons project bestaat uit drie delen. In de oude, gebogen nissen van de kelders van het Arsenaal komen acht ‘vensters’ op Doesburg. Dat is het eerste deel. De term ‘venster’ nemen we over van de Canon van Nederland, dat de geschiedenis van Nederland presenteert in hoofdlijnen, tijdvakken en vensters.”

Een ander deel van het project bestaat eigenlijk al een aantal jaren. “Dat is het Verhalenplatform”, zegt Spaan. “Dat is ooit gestart als een online canon, waar maandelijks verhalen aan worden toegevoegd. Het derde deel bestaat uit een aantal ijkpunten in de stad die corresponderen met de vensters in de kelder. Dat wordt onze buitencanon, maar daar komen we pas later aan toe.”

Inhoud van de vensters

Een expertgroep met kennis en expertise op verschillende gebieden bepaalt welke vensters er worden gepresenteerd en wat daarin te zien is. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. Als alles volgens plan verloopt zijn in april de eerste vensters klaar.

Spaan: “In één van de vensters in de kelder zien we straks bijvoorbeeld de Doesburgse Linies, de verdedigingswerken van Menno van Coehoorn. Door dat venster kijkt de bezoeker naar de betekenis van de Linies vroeger en nu, maar ook naar verwante onderwerpen als Doesburg als vestingstad en de belangrijke rol van de stad in de landsverdediging. In een ander venster zien we Het Arsenaal zelf. Ook hier gaat het niet alleen over wat het gebouw was en tegenwoordig is, maar ook over de nonnen die er ooit woonden en over het feit dat het een aantal keren bijna gesloopt is geweest. Nog een ander voorbeeld is De Waag. In dat venster kijken we uiteraard naar de architectuur en de functie als stadsbierhuis, maar ook naar de betekenis van een waaggebouw voor bijvoorbeeld de handel in de Hanzetijd.”

Bron van informatie en kennis

Spaan vervolgt: “Zo vormen alle vensters straks, samen met het Verhalenplatform, en verbonden met de ijkpunten in de stad, een bron van informatie en kennis over de cultuur en de geschiedenis van Doesburg. Op termijn komt in de kelders een aparte plek voor educatie en verdieping, met de nieuwe website als digitale verbinding. Doesburger Boyd Rotgans van studio RNDR in Den Haag is onze creatieve en uitvoerende partner voor de technische realisatie van de vensters.”

Doesburg Vertelt

En toen moest er nog een naam worden gevonden. “We hebben een tijdje gezocht naar een logische en goed in het gehoor liggende naam voor het hele project”, vertelt Spaan. “De historische vereniging HetHuisDoesburg had een kant en klare oplossing. Zij startte in 2020 met het online verhalenplatform Doesburg Vertelt. Die naam past perfect bij dit initiatief, net als de missie erachter: ‘Doesburgers vertellen de geschiedenis van hun stad’. Daarom hebben we zowel de naam als het verhalenplatform geadopteerd. Wij zijn nu samen ‘Bezoekerscentrum Doesburg Vertelt’. Op twee januari verschijnt op het verhalenplatform het vijftigste verhaal.”

Foto: Lindy Balduk

doesburgvertelt.nl

Een voorproefje van Doesburg Vertelt