VELP – Op dinsdag 2 januari houdt de Speelotheek Velp een spelletjesmiddag voor mensen van 55 jaar en ouder. Zij kunnen nieuwe bewegingsspellen uitproberen vanaf 13.30 uur in de Paperclip aan de Eiberstraat 14 in Velp. De toegang is gratis, evenals een kopje koffie of thee. Aanmelden is niet verplicht, maar wel prettig, zo laat de Speelotheek weten.

