Betoverende middag in Ellecoms park

ELLECOM – Zo’n tachtig tot honderd mensen hebben woensdag 20 december een kaarsje aangestoken en te water gelaten in het parkje aan de Buitensingel in Ellecom. Nabuurschap Ellecom-De Steeg hoopt met de actie mensen uit Ellecom en De Steeg met elkaar te verbinden.

“Roan, wil je ons pakken?”, vraagt een jongetje. Vijf jongens rennen vervolgens zonder aarzelen het park in. De duisternis valt in en het begint te regenen. Onder een witte tent, versierd met lampjes, staan tientallen mensen. Ze drinken chocolademelk en glühwein en praten met elkaar. Op de achtergrond klinkt een langgerekt ‘Ooooo night, devine’ uit de boxen. Een man van de organisatie gaat rond met plankjes waarop twintig kleine gele kaarsjes in houdertjes zitten. “Wie wil er nog meer een kaarsje aansteken?”, vraagt hij.

“In de winter zitten de mensen veel thuis. Met deze actie willen we ze uit hun huizen halen zodat ze elkaar kunnen ontmoeten”, vertelt Mike van Mierlo uit De Steeg van de organisatie. “Als je elkaar als dorpsgenoten wat vaker spreekt, ontstaat er meer verdraagzaamheid. Het zorgt er ook voor dat mensen meer omkijken naar elkaar. En ja, dat kan eenzaamheid voorkomen.”

André en Jacqueline komen uit Ellecom. Ze staan met een chocolademelk in de hand aan de rand van de tent. “We wonen hier vlakbij en vonden het wel gezellig om weer even wat dorpsgenoten te zien”, vertellen ze. Dan valt hun oog op een bekende die voorbijloopt. “Hé Dinie!”, zeggen ze. Naast hen staat een man buienradar te checken. Het ziet er niet veelbelovend uit. Als het harder gaat regenen, wordt het drukker onder de tent. Een klein jongetje met een bontgekleurde muts dribbelt rond met een grote stroopwafel in zijn knuistje.

“Ik kreeg een kaartje in de bus en ben hier naartoe gekomen om iemand te herdenken”, vertelt een man uit De Steeg die zich voorstelt als ‘Staverman’. En ja, hij wil best vertellen wie hij wil herdenken. “Een overleden ex. Je kunt ook ieder jaar iemand herdenken op het kerkhof, maar dat spreekt me minder aan.” Herdenken. Dat is ook een van de doelen van het aansteken van een kaarsje, vertelt Van Mierlo. “Je kunt even terugdenken aan iets verdrietigs of mooi wat het afgelopen jaar gebeurd is.”

De eerste twee plankjes met kaarsjes worden te water gelaten. Het is nu bijna helemaal donker en het geeft een betoverend beeld. “Een geweldig evenement”, zegt een man uit Ellecom die niet met zijn naam in de krant wil. “Verbinding is de enige manier waarop je op de lange termijn in een dorp kunt blijven wonen. Je hebt elkaar hartstikke hard nodig.”

Vorig jaar kwamen er honderdvijftig mensen bij elkaar in het parkje voor het aansteken van kaarsjes. Dit jaar waren het er wat minder. Toch kijkt Nabuurschap Ellecom-De Steeg tevreden terug op het evenement, vertelt Van Mierlo een dag later: “Het weer helpt niet mee, maar we vinden het toch geslaagd. Er waren zelfs mensen langsgekomen die in Ellecom willen gaan wonen en die het zagen als een goede gelegenheid om vast wat kennis te maken. Mooi om dit te mogen doen.”

Foto: Linda Stelma

In het parkje aan de Buitensingel laten inwoners van Ellecom en De Steeg kaarsjes te water.

Meer foto's

"Wie wil er nog een kaarsje aansteken" vraagt een man van de organisatie. - Linda Stelma

Inwoners van Ellecom en De Steeg drinken chocolademelk en glühwein. - Linda Stelma