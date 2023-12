Bedrijfshallen mogen er komen in Rheden

RHEDEN – De plannen voor het bouwen van vier bedrijfshallen op het braakliggende terrein aan de Pinkelseweg in Rheden kunnen gewoon doorgaan. Dat heeft de voorzieningenrechter in Arnhem bepaald in een zitting op 8 december.

Inwoners van Rheden maken zich zorgen over de verkeersveiligheid als er inderdaad weer bedrijvigheid komt op het 3 hectare grote terrein langs de Pinkelseweg en de dr. Langemeijerweg. Om die reden hadden ze de gemeente Rheden voor de rechter gedaagd. “Het schijnt dat er distributiecentra komen. Als dat zo is, rijden er per dag misschien wel 50 vrachtwagens extra door een woonwijk en mogelijk wel 750 koerierbusjes”, zegt Peter Kars die de woordvoering doet namens een aantal Rhedenaren.

Het bedrijf GS Staalwerken staakte op 1 oktober 2020 zijn productie in Rheden. Het pand en de grond werden door een projectontwikkelaar gekocht die het pand sloopte. Sindsdien ligt de grond braak. Onlangs werd bekend dat er mogelijk vier hallen op het terrein worden neergezet. En dat mag gewoon want het terrein heeft een bedrijfsbestemming, aldus de uitspraak van de rechter. Hij wees de verzoeken van de omwonenden om de bouw uit te stellen dan ook af.

Kars is gewend aan bedrijvigheid in zijn straat – GS Staalwerken zat er immers lange tijd – maar de situatie is nu toch beduidend anders volgens hem. “De spoorwegovergang aan de Pinkelseweg is in de tussentijd dichtgegaan voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast is de dr. Langemeijerweg nu ook verboden voor voertuigen langer dan 10 meter. Verkeer dat naar de nieuwe bedrijfshallen wil, kan dus alleen maar over de Veerweg en de Pinkelseweg. De bocht Pinkelseweg/Veerweg is nauwelijks geschikt voor vrachtwagens. De kans op onveilige situaties en ongelukken zal toenemen.”

Lichte activiteiten

“Theoretisch mag er nu gebouwd worden”, zegt Kars. “We hebben de afgelopen dagen al lichte activiteiten op het terrein gezien. Er zijn bouwhekken geplaatst en een transformatorhuisje. Ja, we hebben het proberen tegen te houden maar we hebben verloren.” Toch is Kars niet pessimistisch. “Ik vraag me af of er wel kopers en/of huurders zijn die belangstelling hebben voor de nieuwe te bouwen hallen. Maar dat is slechts een gevoel.”

De gemeente Rheden geeft aan dat zij liever woningbouw op de plek van GS Staalwerken gerealiseerd hadden zien worden, zegt wethouder Paul Hofman. “In juni hebben we een dorpsgesprek gehad met inwoners van Rheden en toen bleek dat er ook bij de inwoners draagvlak is voor nieuwbouw op deze locatie. Het punt is dat de grond niet ons eigendom is. Als dat wel zo was, hadden we ons er hard voor kunnen maken om de bedrijfsbestemming te veranderen in woonbestemming. We hebben nog wel kort met de eigenaar gesproken over aankoop van de grond, maar dit gesprek is helaas op niets uitgelopen. Daarnaast zit er in de omgeving van het terrein nóg 27 hectare met bedrijven. Rondom dat terrein gelden milieucirkels. Dat wil zeggen dat die bedrijven geluids- en geuroverlast kunnen veroorzaken. Binnen die cirkels mag je niet zomaar nieuwe woningen bouwen.”

Voor dat laatste is misschien een oplossing mogelijk, denkt de wethouder. “We laten onderzoeken wat het daadwerkelijk gebruik is van de milieucirkel. Het lijkt erop dat de geluidsoverlast veel minder is dan waarvoor een vergunning is verleend.” De gemeente is gesprek met de eigenaren van de huidige bedrijven op het terrein – Thomassen, de Meteoor en Kooijmans – en heeft er goede hoop op dat er een oplossing komt.

Meer bedrijvigheid

De wethouder kan goed begrijpen dat omwonenden zich zorgen maken over de verkeerssituatie. “Linksom of rechtsom zal er meer bedrijvigheid in de buurt komen. Maar we mogen de vergunning niet weigeren; dat heeft de rechter ook bevestigd. Als het allemaal doorgaat zullen er aanvullende maatregelen moeten worden getroffen om de omgeving verkeersveilig te maken. Daar moeten we echt goed naar kijken. Maar zover is het nog niet: we zijn nog steeds in gesprek met de eigenaar en de buurt, waarbij we hopen de eigenaar alsnog te overtuigen om samen te werken aan een woonwijk. We blijven hoopvol.”

De voorzieningenrechter was niet het enige ijzer dat Peter Kars in het vuur had. Hij en zo’n vijftig andere omwonenden hebben ook nog bezwaar aangetekend bij de gemeente Rheden tegen de komst van de bedrijfshallen. Rheden heeft hen uitgenodigd om op 23 januari naar de hoorzitting van de commissie bezwaarschriften te komen. Een commissie zal oordelen welke bezwaren inhoudelijk moeten worden behandeld.