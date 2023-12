Basiscursus over geloof

SPANKEREN – Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof kan zich aanmelden voor de cursus ‘Tot de kern komen’. In acht bijeenkomsten worden alle hoofdthema’s van geloven besproken aan de hand van bijbelverhalen. Voor elke bijeenkomst lezen de deelnemers een hoofdstuk uit het boek ‘Ontmoetingen met God’ van Peter Hendriks. Door de gesprekken leren de deelnemers meer over geloven en wat dit voor hen betekent. “Centraal staan de ontmoeting met elkaar en de ontmoeting met God. Alles kan ter tafel komen. Geloof en ongeloof, zekerheid en twijfel”, meldt de organisatie vanuit de Protestantse Gemeente Zuidoost-Veluwezoom (Dieren, Spankeren, Laag Soeren). De eerste bijeenkomst is op 11 januari, van 20.00 tot 21.30 uur in De Kerkhorst in Spankeren. Begeleiders zijn ds. Ronald Heins en pastor Meinie Visser.

pgzuidoost-veluwezoom.nl