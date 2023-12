Alle kinderen doen mee via Jeugdfonds Sport & Cultuur Rheden

RHEDEN – In Nederland groeit één op de negen kinderen op in armoede. Dat is gemiddeld drie kinderen per klas. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt deze kinderen mee te laten doen met sport, kunst en cultuur.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat ook kinderen tussen de 0 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen sporten bij een vereniging of aan culturele activiteiten kunnen doen. Dat is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Ze leren samenwerken en merken waar ze goed in zijn, waardoor het zelfvertrouwen groter wordt en het concentratievermogen toeneemt. Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert beter thuis, op school en op straat. Sport en cultuur geven kinderen daarnaast een sociaal netwerk.

Willemien Kragt is aanspreekpunt in de gemeente Rheden. Ze legt uit: “Voor kinderen uit armere gezinnen is het belangrijk dat ze meedoen, dat ze kans krijgen om hun talenten te ontdekken, om sociaal bezig te zijn en om hun leefwereld te vergroten. Dat kan met voetbal, judo of zwemmen. Maar ook met gitaar spelen, streetdance of tekenles. Wij zijn dan ook heel blij met het Jeugdfonds.”

Ouders en verzorgers kunnen niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of het kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan het kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. Willemien Kragt, w.kragt@rheden.nl, kan meer informatie geven.

jeugdfondssportencultuur.nl/gelderland