Afstemmen plannen voor viering 80 jaar vrijheid in Doesburg

DOESBURG – Stichting 4-5 mei Comité Doesburg neemt het initiatief om de programma’s rondom 80 jaar vrijheid in het jubileumjaar 2025 op elkaar af te stemmen. Hiervoor wordt op maandag 11 december een eerste bijeenkomst gehouden.

Het lustrumprogramma gaat van start in september 2024 – 80 jaar na dolle dinsdag op 5 september 1944. Het loopt tot en met augustus 2025, want op 15 augustus 1945 was het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninklijk der Nederlanden. Ook in Doesburg wil men stilstaan bij de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en vieren dat het land 80 jaar geleden is bevrijd en de inwoners sindsdien in vrijheid samenleven.

Door het uitbreken van de Covid-19 pandemie in 2020 en de daaruit voorkomende beperkende maatregelen is de herdenking van 75 jaar vrijheid destijds voor een groot deel afgelast. “Herdenken en gedenken blijft nodig”, aldus het 4-5 mei Comité Doesburg. “Bewustwording en vieren van de vrijheid is een doorgaand proces. En 80 jaar vrijheid is een periode waarin we weer graag extra aandacht aan onze vrijheid willen besteden.”

Het Comité wil graag met initiatiefnemers in gesprek om te kijken of er al plannen voor dit herdenkingsjaar worden ontwikkeld. “Wij willen hier graag de coördinerende rol vervullen, om te voorkomen dat verschillende initiatieven elkaar overlappen en om te

initiëren dat er voor de inwoners van Doesburg een afgewogen en evenwichtig programma komt voor dit herdenkingsjaar.”

Op maandag 11 december is er een eerste bijeenkomst, om 20.00 uur in de burgerzaal van het stadhuis. Aanmelden hiervoor kan via 4en5meicomitedoesburg@gmail.com.