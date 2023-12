Activiteiten SVD Doesburg

DOESBURG – Ook in het nieuwe jaar zijn er weer volop activiteiten bij Senioren Vereniging Doesburg e.o. (SVD). Op dinsdag is er vanaf 14.00 uur een nieuwjaarsinstuif in Grotenhuys. Op vrijdag 5 januari staat, op dezelfde plaats en tijd, een middagje kaarten en rummicub op het programma. Op dinsdag 9 januari stappen de leden weer op de fiets. Het vertrek is om 13.30 uur vanaf de Meipoort.