Activiteiten in de kerstvakantie

GEM. RHEDEN – Kinderen in de gemeente Rheden hoeven zich niet te vervelen in de kerstvakantie. Er staan allerlei leuke sportieve, creatieve en ontdek-activiteiten gepland, waar zij gratis aan kunnen deelnemen.

Zo is er op woensdag 27 december een grootschalig voetbalfeest in Theothorne in Dieren. Dit is bedoeld voor kinderen uit groepen 7 en 8 van de basisschool. Er wordt een zaalvoetbaltoernooi gespeeld en een penalty contest gedaan. Voetbalervaring is niet nodig. Zaalvoetballer Koen Zitoen is deze dag present. Dit voetbalfeest duurt van 10.00 tot 15.00 uur en deelname is gratis.

Op donderdag 28 december is er een workshop ‘kleding pimpen’ onder leiding van modeontwerpster Mirte Engelhard. In het Inloophuis in Dieren kunnen jongeren van 8 tot en met 14 jaar van ongedragen kleding een trendy outfit maken. De workshop duurt van 14.00 tot 16.30 uur.

Sport

Op maandag 1 januari is er een Familie Nieuwjaarsduik in het Biljoenbad in Velp. Om 11.00 uur gaat het zwembad open en kan jong en oud een frisse nieuwjaarsduik nemen. Daarna kan er tot 14.00 uur worden gezwommen. Kinderen hebben gratis toegang.

Op woensdag 3 januari is er een sportinstuif voor kinderen en jongeren van alle leeftijden. Uniek Sporten is aanwezig, zodat ook kinderen met een lichamelijke beperking kunnen deelnemen. Vereniging Rhedense Rollers verzorgt een clinic rolstoelbasketbal. De instuif is in sporthal De Dumpel in Velp. Tussen 9.30 en 10.30 uur zijn kinderen tot en met 4 jaar welkom. Kinderen van 4 tot en met 8 jaar kunnen komen tussen 10.30 en 11.30 uur en kinderen van 8 jaar en ouder zijn welkom van 11.30 tot 12.30 uur.

Robotvriendjes

Tot slot is er op donderdag 4 januari een technische activiteit in het dorpshuis in Rheden. Kinderen jonger dan 8 jaar kunnen tussen 10.30 en 12.00 uur kennismaken met robotvriendjes. Met deze vriendjes kunnen ze tekenen, programmeren en spelletjes doen.

Voor al deze activiteiten is aanmelding noodzakelijk. Dit kan via rhedenontdekt.nl. Hier staat ook meer informatie. Wie vragen heeft, kan deze stellen aan Ilse Paulus via ilse.paulus@bibliotheekveluwezoom.nl of 06-44294185.