Acteur Joël in ‘t Veld aanwezig bij film Zomervacht

DOESBURG – Na Stijn van der Plas, de hoofdrolspeler uit de jeugdfilm Meesterspion, is Filmhuis Doesburg wederom zeer vereerd met het bezoek van een jeugdige topacteur. Deze keer is het niemand minder dan Joël in ‘t Veld (18) uit Dieren, die een rol speelde in de film ‘Zomervacht’.

Joël is zowel op vrijdag 22 december als op woensdag 27 december om 20.00 uur aanwezig voor een Q & A, voorafgaand aan de film ‘Zomervacht’. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jaap Robben, maar Joël en de film blijven het middelpunt van beide avonden. Er vindt geen boek en film-presentatie’ plaats.

Joël heeft cerebrale parese, hersenletsel dat is ontstaan door zuurstofgebrek bij de geboorte. Hierdoor zit hij in een rolstoel, kan hij zijn handen nauwelijks gebruiken en heeft hij een spraakstoornis. Daarbij heeft Joël wel een gezond stel hersens, wat met enige regelmaat vervelende situaties oplevert. “Mensen denken vaak dat ik een verstandelijke beperking heb, omdat ik me slecht verstaanbaar kan maken. Ze hebben geen idee wat mijn handicap inhoudt”, vertelde hij eerder in Regiobode

Theothorne

Samen sta je sterk is zeker het motto voor Joël en zijn persoonlijk begeleider. Ze maakten vier jaar geleden een presentatie getiteld ‘Shit Happens’ en benaderden MBO-scholen om uitleg te geven over cerebrale parese. Hoe ziet je leven eruit als je niet alleen een lichamelijke beperking hebt, maar ook een spraakstoornis? Ter illustratie maakte Joël filmpjes en daagde hij scholieren uit om hetzelfde te ervaren als hij.

Menig tiener zou er niet aan moeten denken om voor een groep te spreken, laat staan om iets over zichzelf prijs te geven, maar Joël deinst nergens voor terug. Hij doet niet onder voor een willekeurige andere puber en met zijn denkvermogen is niets mis.

Na de lezingen op school, die een groot succes waren wilde hij zijn verhaal kwijt aan mensen in zijn omgeving, familie, vrienden en kennissen. Ongeremd besloot Joël schouwburgzaal Theothorne in Dieren te boeken. Dat was op 14-jarige leeftijd.

Joël is uniek en zit vol levenslust. Met passie stort hij zich op de dingen waar hij plezier in heeft: verhalen, verhalen maken, filmen, monteren en muziek erbij zoeken. Zijn omgeving keek er niet vreemd van op dat zijn vervolgopleiding met film te maken zou hebben.

Zomervacht

De afgelopen vier jaar heeft Joël niet stilgezeten. Wie had gedacht dat de zomer van 2022 zo’n impact op het leven van Joël zou hebben? Zo kreeg hij niet zomaar een rol in de film ‘Zomervacht’, maar meteen de hoofdrol. Zijn filmbroer wordt gespeeld door Jarne Heylen uit België. Regisseur Joren Molter had snel door dat hij aan de slag kon met deze jonge acteurs, die geknipt waren voor zijn film.

De film vertelt het verhaal van de twee broers: Brian van 13 en Lucien van 16. Zij moeten zich zien te vermaken tijdens de zomervakantie op een terrein waar hun pa een stacarvan heeft. Het terrein is van een paar louche types, die handelen in schroot en oud ijzer. De ex van pa wil de kinderen niet, want ze gaat op huwelijksreis met haar nieuwe vlam. Het tehuis waarin de meervoudig beperkte Lucien woont, wordt die zomer verbouwd. Brian wordt opgezadeld met de zorg voor Lucien, omdat zijn vader moet werken.

Regisseur Joren Molter kijkt terug met veel trots op zijn tweede speelfilm. Hij had niet gedacht dat Joël zich zonder enige gene en met volledige toewijding in de scènes zou gooien. Met ‘Zomervacht’ wil hij de kracht laten zien van mensen met een beperking. Op Moviemeter staat de film op de eerste plaats in de Top 25 van beste films in het Nederlands.

Opleiding

Na de opnames van ‘Zomervacht’ startte Joël met de opleiding Audiovisueel-specialist (cameraman en editor) op het Rijn IJssel College in Arnhem. Het was best spannend of de opleiding kans van slagen zou hebben. Joël heeft een heel goede begeleider, die tijdens het maken van filmpjes instructies krijgt over het camerastandpunt. Inmiddels zijn er korte filmpjes te zien die Joël op You tube geplaatst heeft onder zijn eigen naam. ‘Audiri’ is de titel van één van zijn korte films. Het monteren van de video is overigens geen probleem voor de jonge Dierenaar. Dat doet hij al jaren van achter zijn computer.

De film ‘Zomervacht’ is op vrijdag 22 en woensdag 27 december om 20.00 uur te zien bij Filmhuis Doesburg. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Reserveren kan via filmhuis-doesburg.nl.