Aanmelden Gelderse Roos

REGIO – In 2024 reikt Erfgoed Gelderland opnieuw de Gelderse Roos Prijs uit. Hiermee geeft de coöperatie van meer dan 240 Gelderse erfgoedorganisaties een podium aan inspirerende erfgoedprojecten. Deze editie ligt de focus op het thema jongeren. Welke organisatie weet jongeren op een bijzondere manier te betrekken bij het Gelderse erfgoed? Initiatieven, plannen of projecten kunnen genomineerd worden via erfgoedgelderland.nl/gelderse-roos-prijs. De inschrijfperiode sluit op 31 januari.