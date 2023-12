Aanmelden communie en vormsel

REGIO – Nog tot en met 12 januari kunnen kinderen bij de Parochie Sint Willibrordus worden aangemeld voor deelname aan de eerste heilige communie en/of het heilig vormsel. Kinderen vanaf groep 4 of hoger komen in aanmerking voor de eerste heilige communie. Het heilig vormsel is bestemd voor kinderen van groep 8 of hoger. Aanmelden kan via het aanmeldformulier, te downloaden via rkliemers.nl of via 0316-523468 is ook mogelijk.

Na ontvangst van het aanmeldformulier ontvangen ouders en/of kinderen een uitnodiging voor de informatieavond over het betreffende project. Deze avond wordt alle informatie verstrekt omtrent het voorbereidingstraject dat de kinderen zullen afleggen.

